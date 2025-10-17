Zaginął 15-latek z Elbląga

Zaginął Hubert Matwiejczuk s. Romana, lat 15, urodzony i zamieszały w Elblągu

Hubert Matwiejczuk w dniu 14.10.2025 około godziny 7:15 wyszedł z miejsca zamieszkania, gdzie mieszkał z matką, miał udać się na praktyki szkolne, gdzie dotarł, o godzinie 14:00. Następnie wyszedł z miejsca odbywania praktyk i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną i nie powrócił również do swojego miejsca zamieszkania.

RYSOPIS: wzrost koło 180 cm, szczupła budowa ciała, włosy ciemne blond, oczy koloru ciemnego.

UBIÓR: Bluza koloru czarnego z kapturem, spodnie typu dżins koloru czarnego, kamizelka koloru czarnego, buty sportowe kolory czarno-granatowego z napisem NIKE.

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby zaginionej o ich przekazanie na numer telefonu alarmowego 112 lub 47 734 17 50, 47 734 15 55 (50).

Wszelkie informacje zmierzające do ustalenia miejsca pobytu zaginionego można również podawać anonimowo za pomocą linku „przekaż informację" znajdującego się na stronie internetowej elbląskiej komendy (www.elblag.policja.gov.pl).