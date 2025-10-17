Cztery dekady parku krajobrazowego

40 lat istnienia świętuje Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się 17 października w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. Wkrótce więcej zdjęć.

Podczas spotkania głos zabierali przedstawiciele parku i zaproszeni goście.

- Każdy jubileusz to chwila refleksji i powrót do ludzi, od których wszystko się zaczęło - mówiła dyrektor PKWE, Barbara Chowałko, dziękując swoim poprzednikom. – Dzisiejszy zespół parku to dowód na to, że idea sprzed 40 lat wciąż jest aktualna. To ludzie pełni pasji i profesjonalizmu, a efekty ich pracy widać każdego dnia – stwierdziła, kierując podziękowania do współpracowników. – Przed nami kolejne wyzwania: presja turystyczna, urbanizacja, zmiany klimatu – rola parków krajobrazowych jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Naszym zadaniem jest dziś nie tylko chronić przyrodę, ale też kształtować postawę odpowiedzialności, budowania świadomości społecznej i łączenia pokoleń wokół wspólnej troski o środowisko.

- Ten park jest unikalny w skali całego regionu, Warmii i Mazur i Powiśla, a wy od czterech dekad dajecie niezwykłe świadectwo, jak żyć w harmonii z naturą. Niezwykłą wartość ma też edukacja społeczeństwa od najmłodszych pokoleń, ale również tych starszych. Wysoczyzna Elbląska to piękne wąwozy, lasy, niezapomniane widoki na Zalew Wiślany, ale to również nauka pokory, z czym mieliśmy do czynienia w tym roku. To tylko pokazuje, jaką siłę ma natura i jak w tych niezwykle trudnych czasach należy ją chronić - mówił Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazruski, odnosząc się m. in. do postępujących zmian klimatycznych.

Wydawca portElu odbiera medal za zasługi dla PKWE od dyrektor parku, fot. TB - Dziękuję wam za to, że organizujecie bardzo wiele inicjatyw, które zarażają i młodych i starszych - mówiła wiceprezydent Elbląga, Katarzyna Wiśniewska. – Życzę na kolejne dekady ciągłego rozwoju, nieustającej pasji i satysfakcji z tego, że edukujecie ekologicznie – podkreśliła.

Z okazji jubileuszu przygotowano film prezentujący historię parku autorstwa Kamila Zimnickiego i Kamila Czyżaka. Odbył się również wykład prof. Martina Kukwy „Mniej i bardziej znane sposoby wykorzystywania grzybów” i koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Wręczono też, pierwszy raz w historii, medale za zasługi dla instytucji wspierających misję PKWE. Jeden z nich przypadł Elbląskiej Gazecie Internetowej portEl.pl. Wyróżnienie odebrał wydawca portElu, Włodek Gęsicki.