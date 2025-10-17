UWAGA!

Cztery dekady parku krajobrazowego

 Elbląg, Cztery dekady parku krajobrazowego
40 lat istnienia świętuje Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się 17 października w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. Wkrótce więcej zdjęć.

Podczas spotkania głos zabierali przedstawiciele parku i zaproszeni goście.

- Każdy jubileusz to chwila refleksji i powrót do ludzi, od których wszystko się zaczęło - mówiła dyrektor PKWE, Barbara Chowałko, dziękując swoim poprzednikom. – Dzisiejszy zespół parku to dowód na to, że idea sprzed 40 lat wciąż jest aktualna. To ludzie pełni pasji i profesjonalizmu, a efekty ich pracy widać każdego dnia – stwierdziła, kierując podziękowania do współpracowników. – Przed nami kolejne wyzwania: presja turystyczna, urbanizacja, zmiany klimatu – rola parków krajobrazowych jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Naszym zadaniem jest dziś nie tylko chronić przyrodę, ale też kształtować postawę odpowiedzialności, budowania świadomości społecznej i łączenia pokoleń wokół wspólnej troski o środowisko.

- Ten park jest unikalny w skali całego regionu, Warmii i Mazur i Powiśla, a wy od czterech dekad dajecie niezwykłe świadectwo, jak żyć w harmonii z naturą. Niezwykłą wartość ma też edukacja społeczeństwa od najmłodszych pokoleń, ale również tych starszych. Wysoczyzna Elbląska to piękne wąwozy, lasy, niezapomniane widoki na Zalew Wiślany, ale to również nauka pokory, z czym mieliśmy do czynienia w tym roku. To tylko pokazuje, jaką siłę ma natura i jak w tych niezwykle trudnych czasach należy ją chronić - mówił Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazruski, odnosząc się m. in. do postępujących zmian klimatycznych.

  Elbląg, Wydawca portElu odbiera medal za zasługi dla PKWE od dyrektor parku,
Wydawca portElu odbiera medal za zasługi dla PKWE od dyrektor parku, fot. TB

- Dziękuję wam za to, że organizujecie bardzo wiele inicjatyw, które zarażają i młodych i starszych - mówiła wiceprezydent Elbląga, Katarzyna Wiśniewska. – Życzę na kolejne dekady ciągłego rozwoju, nieustającej pasji i satysfakcji z tego, że edukujecie ekologicznie – podkreśliła.

Z okazji jubileuszu przygotowano film prezentujący historię parku autorstwa Kamila Zimnickiego i Kamila Czyżaka. Odbył się również wykład prof. Martina Kukwy „Mniej i bardziej znane sposoby wykorzystywania grzybów” i koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Wręczono też, pierwszy raz w historii, medale za zasługi dla instytucji wspierających misję PKWE. Jeden z nich przypadł Elbląskiej Gazecie Internetowej portEl.pl. Wyróżnienie odebrał wydawca portElu, Włodek Gęsicki.

- To nasze podziękowanie dla osób, instytucji i organizacji, których działalność przyczynia się do ochrony i rozwoju parku jak i całego regionu – mówiła o tym wyróżnieniu dyrektor PKWE.

TB

