O medale w stolicy

Juniorki Truso Elbląg decydujące o medalach Mistrzostw Polski zagrają w Warszawie. Związek Piłki Ręcznej w Polsce organizację turnieju Finał Four przyznał AZS AWF Warszawa.

Przypomnijmy: Juniorki Truso Elbląg prowadzone przez trenerkę Martę Czaplę idą w tym sezonie przez juniorskie rozgrywki piłki ręcznej jak burza. W ostatni weekend w rozgrywanym w Zabrzu turnieju wygrały wszystkie mecze i zapewniły sobie awans do turnieju finałowego.

Był pomysł, aby turniej zorganizować w Elblągu; podstawowym problemem był jednak brak hali spełniającej wymagania ZPRwP. W Hali Sportowo – Widowiskowej w tym czasie odbywać się będą Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich, hala przy ul. Kościuszki jest za mała, mówiąc kolokwialnie na potrzeby turnieju. Elbląg złożył wniosek o organizację turnieju, ale Związek Piłki Ręcznej w Polsce zdecydował, że decydujące o medalach mecze zostaną rozegrane w Warszawie i organizację finałowego turnieju powierzył AZS AWF Warszawa.

Turniej odbędzie się w dniach 27-28 lutego. O wejście do ścisłego finału Elblążanki zagrają z AZS AWF Warszawa, w drugim półfinale zagra Agrykola Warszawa z Koroną Kielce. 28 lutego zwycięzcy zagrają o złoto, a przegrani o brąz.

Przypomnijmy też, że Nikola Jankowska z Truso jest królową strzelczyń tegorocznych rozgrywek. Elblążanka w dziewięciu meczach zdobyła 89 goli. Na piątym miejscu mamy kolejną piłkarkę Truso – Katarzyna Kwiatkowska w dziewięciu spotkaniach rzuciła 63 gole.