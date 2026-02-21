Ósma wygrana Truso

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso wróciły do rywalizacji w I lidze. Dziś (21 lutego) Elblążanki pokonały w Płocku rezerwy ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego 31:22.

W poprzedni weekend juniorki Energi MKS Truso wywalczyły awans do Final Four Mistrzostw Polski, a o medal powalczą już w dniach 27-28 lutego w Warszawie. W międzyczasie zespól wrócił do rywalizacji w I lidze i w ramach 13. kolejki udał się do Płocka na mecz z SMS ZPRP II. W pierwszej rundzie Elblążanki pokonały Płocczanki 31:25 i w meczu rewanżom również chciały zgarnąć komplet punktów. Drużyna SMS przystąpiła do dzisiejszej potyczki z czterema zawodniczkami grającymi na co dzień w Lidze Centralnej.

Premierowe bramki dla Truso zdobyła Roksana Biernat i w 4. minucie było 2:2. Niecelne rzuty płocczanek oraz obrona Zuzanny Górskiej, pozwoliły naszej drużynie odskoczyć na trzy trafienia. Gospodynie dość szybko zmniejszyły dystans do jednego oczka i w 9. minucie tablica wyników wskazywała 4:5. Elblążanki były skuteczniejsze od rywalek, wykorzystywały kontrataki i w ciągu zaledwie trzech minut zdobyły pięć goli z rzędu. W 18. minucie było 6:13 i od tego czasu na parkiecie zaczęły dominować gospodynie. Elblążanki traciły piłkę, bądź obijały słupki a Płocczanki z minuty na minutę zmniejszały dystans i ponownie zmniejszyły straty do jednej bramki. Po 30 minutach gry tablica wyników wskazywała 13:15.

Po zmianie stron przyjezdne podwyższyły dystans do czterech trafień. Płocczanki swoją pierwszą bramkę w tej części meczu zdobyły dopiero w 37. minucie. Przez kilka kolejnych akcji zespoły naprzemiennie trafiały między słupki, do stanu 17:21. Potem trzy gole padły z rąk zawodniczek Truso i było 17:24. Podopieczne Marty Czapli utrzymywały bezpieczny dystans, kontrolowały przebieg meczu i wygrały w Płocku 31:22.

SMS ZPRP II Płock - Energa MKS Truso Elbląg 22:31 (13:15)

Truso: Górska, Wanatowska - Jankowska 11, Ziemińska 4, Ratajczyk 4, Biernat 4, Fudal 2, Śliwińska 2, Szulc 1, Kolasa 1, Sadowska 1, Pożoga 1, Tomaszewska, Urbaniak, Kordek, Jankowska.