Ostatnia wycieczka rowerowa w 2025 roku

Wszystko co dobre dobiega końca i tak nadszedł czas na ostatnią w tym roku Miejską Wycieczkę Rowerową. Tym razem odwiedzimy wieś Sakówko i nieodległy od niej Krasin. Ruszamy 14 grudnia o godzinie 10 z ronda Bitwy pod Grunwaldem.

Wycieczka wystartuje z Elbląga , a następnie udamy się przez Komorowo Żuławskie i Jelonki do Krasina i Sakówka. W Krasinie obejrzymy pewną tablicę pamiątkową, a potem w Sakówku przy drugiej tablicy usłyszymy historię z nią związaną. Powrót do Elbląga będzie odbywał się przez Krosno, Bogaczewo i Komorowo Żuławskie. Nasza jazda zakończy się w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy al. Grunwaldzkiej. Na trasie będzie dominował asfalt różnej jakości. Zobacz mapę – 52 km

Tempo jazdy będzie spokojne, dopasowane do pogody i możliwości grupy. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie i robienie zdjęć. Główny postój będzie w Sakówku. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie tradycyjnie także słodkiego wsparcia energetycznego przygotowanego dzięki uprzejmości Gminy Elbląg. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Udział w wycieczce, która zakończy się około godz. 14, jest bezpłatny.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku oraz ubraniu się stosownie do pory roku. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych wyposażonych w bieżnikowane opony i działające przerzutki.

Grudzień to także czas na rozstrzygnięcie konkursu ,,Aktywny uczestnik Miejskich Wycieczek Rowerowych 2025”, w którym główną nagrodą jest rower Folta ufundowany przez Salon-Serwis Rowerowy Wadecki. Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek (minimum 7) w w/w książeczkach podczas zakończenia wycieczki w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSIR przy ulicy Grunwaldzkiej 135.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki, Urząd Gminy w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.