Ostatnie godziny zapisów na XI Elbląski Bieg Niepodległości!

Czas ucieka – tylko do 5 listopada, do godziny 23:59, można zapisać się na XI Elbląski Bieg Niepodległości! Jeśli chcesz stanąć na starcie 11 listopada i uczcić Święto Niepodległości w sportowy sposób, to właśnie teraz jest moment, by dokonać rejestracji.

Na liście startowej jest już ponad 1600 zawodników, ale wciąż dostępne są ostatnie pakiety – zarówno w biegu głównym (10 km i sztafety) oraz Małym Biegu Niepodległości. Wczoraj pula dla najmłodszych została zwiększona o dodatkowe 50 pakietów, więc to naprawdę ostatnia okazja, by mali zawodnicy powalczyli o medale.

Rejestracja prowadzona jest wyłącznie na stronie elektronicznezapisy.pl i zakończy się dziś o północy lub wcześniej – po wyczerpaniu limitu miejsc. W cenie pakietu Biegu Głównego i Sztafet znajdują się m.in. numer startowy z chipem, pomiar czasu, ubezpieczenie NNW, medal, gadżet-niespodzianka oraz pakiet żywieniowy. Na tej samej stronie na uczestników czekają także pamiątkowe koszulki w dwóch kolorach do wyboru: białym i czerwonym, dostępne w rozmiarach dla dzieci i dorosłych, w cenie 50 złotych.

We wtorek, 11 listopada, o godz. 11:00 wystartują pierwsi biegacze, zaczynając od najmłodszych dzieci. W zależności od kategorii wiekowej dzieci będą miały do pokonania dystanse od 50 do 500 metrów. Start biegu głównego i sztafet zaplanowano o godz. 13:30 przy ul. Wodnej, w pobliżu Galerii EL. Uczestnicy pokonają trasę prowadzącą przez najpiękniejsze ulice Starego Miasta i śródmieścia – m.in. Wałową, Królewiecką, Armii Krajowej i Bulwar Zygmunta Augusta. Wspólna rozgrzewka rozpocznie się o godz. 13:15 i poprowadzi ją Magda Krupa.

Nie odkładaj decyzji – zrób pierwszy krok już teraz, zapisz się i pobiegnij razem z nami 11 listopada! Pokażmy jak Elbląg świętuje odzyskanie niepodległości.