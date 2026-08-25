Ostatnie miejsca na Bażantarnia Jump&Run

Do Bażantarnia Jump&Run zostało już tylko kilkanaście dni, a na liście startowej coraz mniej wolnych miejsc. W niedzielę, 6 września, Bażantarnia ponownie wypełni się biegaczami, którzy zmierzą się z leśną trasą i efektownymi dmuchanymi przeszkodami. Jeśli planowaliście start, ale wciąż odkładaliście zapis na później, to dobry moment, żeby podjąć decyzję.

Bażantarnia Jump&Run od kilku lat przyciąga tych, którzy lubią sportowe wyzwania, ale niekoniecznie chcą ścigać się wyłącznie na klasycznej trasie biegowej. Tutaj oprócz kilometrów do pokonania czekają zjeżdżalnie, labirynty, wspinaczki, tory i skocznie. Jest trochę biegania, trochę przeszkód, trochę sprytu, a przede wszystkim dużo dobrej zabawy.

Na uczestników czekają trzy formuły. Bieg Junior to 1,5 km i siedem dmuchanych przeszkód dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Na tym samym dystansie wystartują uczestnicy Biegu Family – dorośli wspólnie z dzieckiem od 4. roku życia. Z kolei Bieg Classic to propozycja dla osób od 16 lat, które będą miały do pokonania 2,5 km oraz 10 przeszkód.

OSTATNI MOMENT NA ZAPIS

Zapisy prowadzone są do 1 września, jednak liczba miejsc jest ograniczona i część dostępnych pakietów została już wykorzystana. Nie warto więc czekać do ostatniego dnia, bo może się okazać, że na wybrany bieg zabraknie już miejsca. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl.

Osoby posiadające kartę „wElblągu” mogą skorzystać z niższego wpisowego. Wszystkie informacje dotyczące opłat, limitów i zasad uczestnictwa znajdują się w regulaminie imprezy oraz na stronie mosir.elblag.eu.

Bażantarnia Jump&Run to jednak nie tylko start, meta i walka z przeszkodami. W dniu wydarzenia odbędzie się również festyn „Wybieram sport, nie nałogi”, podczas którego zaprezentują się elbląskie kluby sportowe. Na najmłodszych uczestników i kibiców czekać będą także animacje oraz gry.

W niedzielę, 6 września, spotykamy się w Bażantarni. Jeśli chcecie sprawdzić, ile radości może dać pokonanie dmuchanego toru przeszkód, macie już naprawdę ostatni moment na decyzję. Nie czekajcie – zapiszcie się i dołączcie do Bażantarnia Jump&Run!