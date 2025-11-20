Organizatorzy zapraszają na otwarty trening koszykówki 22 listopada o godz. 10:00.

- Zapraszamy dzieci w wieku 8–14 lat na pełen energii, darmowy trening koszykówki pod okiem trenerów i zawodników Basketball Elbląg! Nauka podstaw, super zabawa, nowe znajomości i aktywna sobota w sportowym stylu. Przyjdź i przekonaj się, że basket to czysta frajda – po prostu Basket - zapowiadają organizatorzy.

Wydarzenie, którego celem jest: promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych, integracja dzieci poprzez sport, umożliwienie im poznania koszykówki pod okiem wykwalifikowanych trenerów, budowanie zdrowych nawyków i pozytywnych sportowych doświadczeń. W programie przewidziano m.in.: otwarte treningi i mini-zawody, zabawy z piłką i animacje sportowe, rozmowy z trenerami i zawodnikami Energa Elbasket, możliwość wykonania materiałów foto i wideo. W wydarzeniu poprowadzi Przemysław Zamojski, elbląski Olimpijczyk z Tokio 2020 oraz Paryż 2024. Reprezentant Polski, 10xmistrz Polski.