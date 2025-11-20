UWAGA!

----

Otwarty trening koszykówki

 Elbląg, Otwarty trening koszykówki
fot. arch. KS Energa Basketball Elbląg

Organizatorzy zapraszają na otwarty trening koszykówki 22 listopada o godz. 10:00.

- Zapraszamy dzieci w wieku 8–14 lat na pełen energii, darmowy trening koszykówki pod okiem trenerów i zawodników Basketball Elbląg! Nauka podstaw, super zabawa, nowe znajomości i aktywna sobota w sportowym stylu. Przyjdź i przekonaj się, że basket to czysta frajda – po prostu Basket - zapowiadają organizatorzy.

Wydarzenie, którego celem jest: promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych, integracja dzieci poprzez sport, umożliwienie im poznania koszykówki pod okiem wykwalifikowanych trenerów, budowanie zdrowych nawyków i pozytywnych sportowych doświadczeń. W programie przewidziano m.in.: otwarte treningi i mini-zawody, zabawy z piłką i animacje sportowe, rozmowy z trenerami i zawodnikami Energa Elbasket, możliwość wykonania materiałów foto i wideo. W wydarzeniu poprowadzi Przemysław Zamojski, elbląski Olimpijczyk z Tokio 2020 oraz Paryż 2024. Reprezentant Polski, 10xmistrz Polski.

KS Energa Basketball Elbląg

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 