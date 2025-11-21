Plan na weekend - sport, zabawa i relaks

Lodowisko, fitness, zumba, basen i Dolinka — najbliższe dni upłyną pod znakiem aktywności z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Sprawdźcie, jakie propozycje czekają na Was od piątku do niedzieli.

Ice Party i Mistrzostwa Polski na „Helenie” (piątek-niedziela)

Jeśli marzy Wam się jazda w klimacie muzycznych hitów i efektownych świateł, to wpadnijcie na piątkową ślizgawkę o 19:10 — to ostatnia okazja w tym dniu, by poślizgać się w takiej atmosferze. Bilety kupicie na miejscu, w kasie lub biletomacie.

W weekend (sobota i niedziela) lodowisko Helena zmieni się w arenę Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych na Małym Torze, więc zapraszamy do kibicowania.

W związku z zawodami informujemy, że w niedzielę nie odbędą się ślizgawki o 13:10 i 14:20.

Zacznij weekend od ćwiczeń (piątek-sobota)

Jeśli lubicie aktywnie wejść w weekend, to w piątkowy wieczór zapraszamy na salę fitness. O 17:30 podkręcimy tempo na FitStepie, a o 18:30 wjedzie Turbo Spalanie dla spragnionych mocnego akcentu. Wskakujcie w sportowe stroje i wpadajcie po porcję energii na resztę weekendu.

Kolejny dzień (sobota) spędzamy z Zumbą w wersjach dla dzieci oraz dorosłych. Grupę 4-6 lat zapraszamy o 10:00, a 7-12 lat o 11:00, a dorosłych o 12:15 – bez podziału na grupy. Bilety do nabycia w kasie lodowiska lub znajdującym się obok biletomacie.

Ruch w wodzie (sobota)

Sobota to idealny moment, by przenieść aktywność do basenu. W Krytej Pływalni przy Robotniczej o 11:00 i 12:00 zapraszamy na Aqua Senior — spokojne, przyjemne zajęcia, które świetnie rozruszają całe ciało. Jeśli lubicie treningi w wodzie, to znak, że warto zacząć dzień właśnie tam.

CRW Dolinka na każdą okazję (codziennie)

Dolinka codziennie stoi otworem od 6:00 do 22:00, więc każdy znajdzie chwilę na swoją ulubioną formę relaksu. Można popływać w basenie sportowym, dać się ponieść atrakcjom rekreacyjnym albo wskoczyć do saun i złapać trochę ciepła po zabieganym dniu. Wpadajcie, kiedy tylko macie ochotę na odrobinę ruchu i odpoczynku.

Oszczędzaj z kartą „wElblągu”

A jeśli chcecie korzystać z miejskich atrakcji w niższych cenach, pamiętajcie o Karcie Mieszkańca „wElblągu”. Dzięki niej taniej wchodzicie na basen, lodowisko czy zajęcia rekreacyjne, więc warto mieć ją zawsze pod ręką. Kartę wyrobicie bezpłatnie w aplikacji albo odbierzecie stacjonarnie w urzędzie.