Pora rozpocząć sportowy rok

fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Jako pierwsi w 2023 roku do rywalizacji sportowej wrócą tenisiści stołowi Mlexera Elbląg. Drugoligowcy do stołów podejdą we wtorek (3 stycznia). W Hali Sportowo-Widowiskowej podejmą beniaminka II ligi - Warmię Lidzbark Warmiński.

Drużyna z Lidzbarka Warmińskiego w ubiegłym sezonie wygrała warmińsko - mazurską grupę III ligi tenisa stołowego. W lidze wyżej wiezie im się przeciętnie - po ośmiu kolejkach zajmują ósme miejsce. Warmia dotychczas grał w czteroosobowym składzie: Artur Gromek, Marcin Kubic, Jakub Baranowski i Oleg Stefanowicz. Tylko Artur Gromek ma dodatni bilans setów - wygrał 12, przegrał - 4. Pozostali legitymizują się większą ilością przegranych. Zupełnie odwrotnie niż zawodnicy Hotelu Kahlberg Mlexera Elbląg - czworo elblążan ma większą liczbę zwycięstw singlowych, tylko Wojciech Chrząszcz ma równą liczbę zwycięstw i porażek. Ze względów organizacyjnych mecz został przełożony na wtorek oraz nastąpiła zmiana gospodarza. Pojedynek zostanie rozegrany w Hali Sportowo - Widowiskowej w Elblągu o godzinie 18. Dla obu drużyn będzie to bardzo ważny pojedynek. Mlexer musi wygrać, aby zachować dobrą pozycję wyjściową przed drugą rundą w II lidze. Elblążanie dotychczas zajmują pierwsze miejsce w lidze, ale... wicelider KTS Nowy Dwór Mazowiecki ma dwa mecze mniej i jeżeli wygra wszystkie swoje spotkania do końca rundy, to do rewanżów wystartuje z przewagą jednego punktu nad Mlexerem. Sytuacja Warmii jest bardzo ciekawa. Drużyna z Lidzbarka Warmińskiego ma szansę powalczyć o to, aby w rundzie rewanżować rywalizować w grupie mistrzowskiej. 8 punktów mają trzy drużyny“ Tęcza Budki Piaseckie, Bogoria III Grodzisk Mazowiecki i Warmia Lidzbark Warmiński. Tęcza i Bogoria zmierzą się ze sobą w ostatniej kolejce, na minus Warmii przemawia niekorzystny terminarz - po Mlexerze, Warmia zmierzy się z KTS Nowym Dworem Mazowieckim. Dla Mlexera będzie to ostatni mecz pierwszej rundy. Później elblążanie będą musieli poczekać na rozstrzygnięcia w pozostałych meczach, aby poznać rywali w grupie mistrzowskiej oraz miejsce, z którego rozpoczną rundę rewanżową. Mecz Hotel Kahlberg Mlexer Elbląg - Warmia rozpocznie się o godzinie 18.

