Porażka na początek wiosny

Ze starcia dwóch pretendentów do awansu do IV ligi zwycięsko wyszli piłkarze Stomilu Olsztyn. Goście na stadionie przy ulicy Krakusa pewnie pokonali elbląską Concordię. Zobacz zdęcia.

Dla elblążan był to start czwartoligowych rozgrywek. Mecz z ubiegłego tygodnia z Romintą Gołdap został przełożony na 13 maja, z powodu złego stanu murawy w Gołdapi. Stomil na start rozgromił 6:0 GKS Stawigudę.

Obie drużyny nie kryją swoich trzecioligowych aspiracji. W przerwie zimowe pomarańczowo-czarnych zasilili 21. letni obrońca Azevedo Pinudo Adiel i 19. letni napastnik Szymon Plesiewicz. Po kontuzji wrócił także pomocnik Ivanei Dos Santos Brito.

Mecz rozpoczął się od wymiany ciosów. W pierwszym kwadransie Concordia miała dwie sytuacje, które potencjalnie mogły zakończyć się bramką. Goście szybko przejęli kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Przewagę udokumentowali w 20. minucie: Riku Iwamoto podał w pole karne do Szymona Masiaka, ten z kolei do Filipa Wójcika, a potem piłka znalazł się w elbląskiej bramce. Sześć minut później było już 2:0. Szymon Masiak wykorzystał dośrodkowanie Przemysława Klugiera. I od tej chwili goście kontrolowali przebieg wydarzeń na murawie. Podopieczni Marcina Szwedy nie mieli pomysłu na sforsowanie olsztyńskiej obrony, przegrywali też pojedynki indywidualne.

W drugiej połowie również trudno było dostrzec elementy, które mogłyby dawać nadzieję na odwrócenie przez Elblążan losów spotkania. Nawet jak się na coś mogło zanosić, to gospodarze popełniali indywidualne błędy. Ostateczny cios Concordii zadał Przemysław Klugier, który pięknym lobem wykorzystał błąd bramkarza gospodarzy.

Pomarańczowo – czarni szansę na rehabilitację będą mieli za tydzień w Ostródzie, gdzie zmierzą się z miejscowym Sokołem. Dzisiejsza porażka kosztowała Concordię pozycję lidera IV ligi, na czele Stomil. Jest to o tyle ważne w kontekście awansu, że zwycięzca IV ligi awansuje bezpośrednio, druga drużyna musi przebijać się przez baraże.

Concordia Elbląg – Stomil Olsztyn 0:3 (0:2)

Bramki: 0:1 – Wójcik (20. min.), 0:2 – Masiak (26. min.), 0:3 – Klugier (68. min.)

Concordia: Węsik – Szpucha, Stoalrowicz, Augusto, Bukacki, Makarski, Danowski, Rogoz, Filipczyk, Kaczorowski, Łęcki. Grali też: Plesiewicz, Drewek, Cenkner, Lipowski