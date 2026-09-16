Przedłużamy zapisy do Lig MOSiR

Nie zdążyliście jeszcze zgłosić swojej drużyny do amatorskich rozgrywek MOSiR-u? Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji daje dodatkowy czas na skompletowanie składu i udział w nowym sezonie. Zapisy do Awangarda Volley Ligi oraz Okna Tufe Grand Prix w koszykówce 3×3 zostały przedłużone do 27 września.

Awangarda Volley Liga

Jubileuszowa, 20. edycja Awangarda Volley Ligi to propozycja dla wszystkich amatorskich drużyn, które chcą regularnie rywalizować na siatkarskim parkiecie. W nowym sezonie wszystkie mecze rozgrywane będą w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej, a spotkania w ramach sezonu zasadniczego składać się będą z trzech setów. Najlepsze zespoły zagrają następnie w finałowej kolejce o miejsca 1–3.

Na zgłoszenia czekamy do 27 września za pośrednictwem formularza Google. Wpisowe wynosi 500 złotych. Sponsorem siatkarskich rozgrywek jest Studio Łazienkowe Awangarda.

Okna Tufe Grand Prix w koszykówce 3×3

Koszykarskie Grand Prix to cykl 10 turniejów, w których drużyny przez cały sezon będą walczyć o punkty i zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Do udziału wystarczy zespół złożony z minimum trzech zawodników i maksymalnie dwóch rezerwowych. Turnieje odbywać się będą zazwyczaj co dwa tygodnie w Szkole Podstawowej nr 12.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 września za pośrednictwem formularza Google. Wpisowe wynosi 350 złotych. Sponsorem koszykarskich rozgrywek jest firma Okna Tufe.

W obu rozgrywkach o udziale drużyn decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń. Jeżeli jeszcze nie zdążyliście zgłosić swojej ekipy, to dodatkowy czas jest właśnie dla Was.