Przemek Zamojski powalczy o mistrzostwo świata

W Warszawie rozpoczynają się dzisiaj (1 czerwca) mistrzostw świata w koszykówce 3x3 w Warszawie. W kadrze Piotra Renkiela nie mogło zabraknąć pochodzącego z Elbląga Przemka Zamojskiego. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o występach Polaków.

Jako pierwsze na boisku przy Pałacu Kultury i Nauki wybiegną panie, które dziś (1 czerwca) zagrają z Madagaskarem (18.55) i reprezentacją Czech (20.45). Kolejne spotkania Polek zaplanowano na środę (3 czerwca), kiedy to zmierzą się z Azerbejdżanem oraz Holandią.

Oczy kibiców z Elbląga zwrócone są jednak przede wszystkim na męską reprezentację. Liderem i najbardziej doświadczonym ogniwem biało-czerwonych jest wychowanek Truso Elbląg Przemysław Zamojski. Popularny „Zamoj” to absolutna ikona tej dyscypliny w naszym kraju – dwukrotny olimpijczyk (z Tokio i Paryża) i zawodnik, który w koszykówce 3x3 zdobywał już dla Polski brązowe medale na mistrzostwach świata (2019), Igrzyskach Europejskich (2023 r.) i Mistrzostwach Europy (2021 r.). Pewną ciekawostką jest fakt, że Elblążanin jako jedyny zawodnik grał we wszystkich turniejach, na których reprezentacja Polski zdobywała medal. W tradycyjnej odmianie koszykówki reprezentuje barwy drugoligowej Energi Basketball Elbląg.

– Mamy największą imprezę w samym centrum stolicy. Tylko czekać na ten pierwszy gwizdek i zaczynać rywalizację – mówił Przemek Zamojski w materiale zamieszczonym w swoich mediach społecznościowych. – Im trudniejsi rywale w grupie, tym łatwiej jest w fazie pucharowej. Będziemy starali się zaprezentować z jak najlepszej strony.

Męska reprezentacja Polski walkę o medale rozpoczyna we wtorek, 2 czerwca. Polacy trafili do niezwykle wyrównanej grupy. Wieczorem nasi koszykarze zmierzą się z Mongolią oraz Łotwą. Z kolei w czwartek (4 czerwca) ich rywalami będą Czesi oraz Amerykanie. Naszym zdaniem każdy może wygrać z każdym.

„Trener Piotr Renkiel postawił na unikalną mieszankę. Wokół najbardziej utytułowanego polskiego gracza 3x3, Przemysława Zamojskiego, zgromadził gwiazdy znane z największych halowych aren, które w ostatnich sezonach udowodniły swoją wartość na boiskach 3x3.” - czytamy na stronie internetowej Polskiego Związku Koszykówki.

Atutem Polaków będzie doping własnej publiczności. Dotychczas największym sukcesem Polaków na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 było wywalczenie brązowego medalu w 2019 roku.

Wszystkie mecze Polaków można oglądać na żywo na antenie TVP Sport. Telewizja pokaże cały turniej. Mecze polskich kadr w fazie grupowej:

Kobiety:

- 1 czerwca (poniedziałek) 18:55 Polska – Madagaskar

- 1 czerwca (poniedziałek) 20:45 Polska – Czechy

- 3 czerwca (środa) 18:55 Polska – Azerbejdżan

- 3 czerwca (środa) 20:45 – Polska - Holandia

Mężczyźni

- 2 czerwca (wtorek), godz. 19:45: Polska – Mongolia

- 2 czerwca (wtorek), godz. 21:35: Polska – Łotwa

- 4 czerwca (czwartek), godz. 18:45: Polska – Czechy

- 4 czerwca (czwartek), godz. 21:35: Polska – USA

Skład reprezentacji Polski mężczyzn: Przemysław Zamojski, Adam Waczyński, Marcel Ponitka, Michał Sokołowski.

Trener kadry: Piotr Renkiel.

Skład reprezentacji Polski kobiet: Aleksandra Zięmborska, Klaudia Gertchen, Anna Pawłowska, Weronika Telenga.

Trener kadry: Edyta Koryzna