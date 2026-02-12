Rodzinna noc pełna zabawy

Macie ochotę na rodzinny wieczór trochę inny niż zwykle? W piątek, 20 lutego, zapraszamy na Rodzinną noc na Dolince – z muzyką, wodnymi atrakcjami i niespodziankami, które rozkręcą piątkowy wieczór. Startujemy o 20:00, a bilety są już w sprzedaży w kasie CRW Dolinka.

Tego wieczoru Dolinka zmieni się w wodną przestrzeń pełną ruchu, śmiechu i kolorowych atrakcji. Na dzieci czekają animacje i zadania, za które będą mogły zdobyć upominki-niespodzianki, a w basenie sportowym pojawią się deski SUP oraz dmuchany tor przeszkód – idealny do rodzinnych wyzwań i małej dawki sportowych emocji.

W programie nie zabraknie konkursów, zumby w wodzie oraz nowości – piana party, która z pewnością wywoła uśmiechy nie tylko u najmłodszych. Dla tych, którzy złapią chwilę oddechu, dostępna będzie również strefa gastronomiczna i relaksu.

Bilety na dwugodzinną imprezę są dostępne w kasie CRW Dolinka w cenie 30 zł za osobę. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zaplanować ten piątkowy wieczór wcześniej i dołączyć do rodzinnej zabawy.