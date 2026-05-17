Rodzinnie, sportowo i z misją na rzecz hopicjum

Około 400 osób wystartowało w niedzielę w Bażantarni w siódmej edycji Biegu i Marszu Nadziei. Dochód z imprezy będzie przeznaczony na wsparcie Hospicjum Elbląskiego. Biorąc pod uwagę frekwencję i atmosferę rodzinnego pikniku, który towarzyszył imprezie, powinien być on znaczny. Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj nie liczyła się rywalizacja, ale wspólne spędzenie czasu w rodzinnej i sportowej atmosferze. Na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiedziało około 400 osób. Wielu uczestników przyszło pełnymi rodzinami – rodzice startowali na 5, 10 km lub w marszu, dzieci – w terenowym biegu z przeszkodami.

Elbląski Bieg i Marsz Nadziei jest kulminacją corocznej akcji Pola Nadziei, podczas której dziesiątki wolontariuszy kwestują na rzecz rozwoju opieki hospicyjnej. – Niemal każdy w rodzinie ma kogoś, kto zachorował na raka. Ta choroba może dotknąć każdego z nas, dlatego warto tu przyjść, by dać wsparcie, nie tylko finansowe, no i fajnie się bawić z całą rodziną na pikniku. Tym bardziej że pogoda dopisała – mówi pani Kamila, jedna z uczestniczek.

Dochód z imprezy zostanie w całości przekazany na rzecz Hospicjum Elbląskiego.

Czołowe miejsca VII Biegu Nadziei

Kobiety 5 km

1. Martyna Wiśniewska

2. Paulina Singer

3. Aleksandra Szuszkiewicz

4. Ewa Megger

5. Małgorzata Wołkowicz

6. Kamila Kozicka-Szafran

Mężczyźni 5 km

1. Grzegorz Krzeszewski

2. Andrzej Stefański

3. Tomasz Singer

4. Sławomir Jędrzejczyk

5. Sebastian Rogowski

6. Dariusz Rzepczyński

Kobiety 10 km

1. Alicja Pakieła

2. Joanna Witkowska

3. Ewelina Lahn

4. Dorota Broczkowska

5. Marzena Matlewska

6. Sylwia Jankowska

Mężczyźni 10 km

1. Michał Prusinowski

2. Przemysław Kapała

3. Jacek Kowalski

4. Artur Grocki

5. Marek Kudosz

6. Daniel Lauterbach