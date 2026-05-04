Rolkowisko na Helenie znów otwarte

Wraz z początkiem sezonu wiosenno-letniego wraca rolkowa oferta na lodowisku Helena. To dobra okazja, żeby wskoczyć na rolki lub wrotki i skorzystać z przygotowanej przestrzeni do jazdy – bez względu na warunki pogodowe.

Rolkowisko to miejsce dla każdego, kto chce się ruszyć – niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Gładka nawierzchnia ułatwia pierwsze kroki osobom początkującym, a jednocześnie pozwala na swobodną jazdę tym, którzy mają już większe doświadczenie. Zadaszenie sprawia, że można korzystać z obiektu regularnie, bez oglądania się na pogodę.

Z obiektu można korzystać bezpłatnie, jednak należy pamiętać o zabraniu własnego sprzętu – rolki lub wrotki są niezbędne. Ze względów bezpieczeństwa warto również zadbać o kask i ochraniacze.

Rolkowisko funkcjonuje od poniedziałku do soboty według ustalonego harmonogramu. W wybranych terminach odbywają się także zajęcia nauki jazdy (zapisy online), które pomagają opanować podstawy i nabrać pewności na nawierzchni.

Godziny otwarcia:

- poniedziałki – 15:00-16:30

- wtorki – 15:00-16:00 oraz 18:15-19:05 (w tym nauka jazdy na rolkach)

- środy – 15:00-16:00

- czwartki – 15:00-16:00 18:15-19:05 (w tym nauka jazdy na rolkach)

- piątki – 15:00-16:00 oraz 17:00-18:00

- soboty – 09:00-10:30 oraz 12:00-17:00