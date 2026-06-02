Zapraszamy do przyjazdu rowerem na Elbląski Bikepark Truso. Wiele tras, różny poziom trudności, ale przede wszystkim rekreacja w pięknych okolicznościach przyrody. Atrakcja dla małych, jak i dużych rowerzystów. Wstęp bezpłatny.

Gdzie jest Bikepark?

Bikepark Truso znajduje się przy ul. Królewieckiej 162 w Elblągu. Wjazd jest naprzeciwko schroniska dla zwierząt. Można dojechać tam również od strony Bażantarni. Wystarczy kierować się trasą na muszlę koncertową, dalej do Green Velo, za wiatą Wiktorówka. Tam będzie tablica informacyjna.

Uwaga - 21 czerwca zawody Truso MTB Race na Bikeparku oraz w Bażantarni. Impreza dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Do wygrania medale i statuetki, a także rower! Szczegóły i zapisy tutaj.

Co to jest Bikepark?

To miejsce dla rowerzystów, gdzie można bezpiecznie i z dala od ruchu pieszych i samochodów, pojeździć po ciekawych trasach. Są przeszkody naturalne i specjalne. Całość tworzy Skill Park, 8 tras w lesie oraz miejsce do wypoczynku, z ławkami i stołami.

Jakie trasy do jazdy?

Skill Park to „rowerowy plac zabaw", gdzie początkujący rowerzyści mogą nauczyć się jazdy w terenie i pokonywać proste przeszkody: hopki, mostki, slalomy, bandy, linie pumptrackowe, równoważnie i inne. Idealny dla dzieci i młodzieży.

Na 8 tras w lesie składają się (od najprostszych):

Kuropatwa – najkrótsza trasa, 260 m. Proste przeszkody, na rozgrzewkę.

Wrona (1330 m) – łatwa, długa trasa, wijąca się wśród leśnej głuszy.

Bażant (530 m) – zjazd z górki, przeszkody terenowe: muldy, hopki, dropy.

Sowa (500 m) – średnia trudność, bandy, zakręty, szybki zjazd na odcinku specjalnym

Jastrząb (350 m) – trasa trudna. Początek na wzniesieniu leśnej ścieżki. Przeszkody MTB: zjazd z góry, doły, bandy, kładka, stromy zjazd, z widokiem na śluzę.

Dzięcioł (250 m) – trasa trudna z dropem na zjeździe.

Gawron (1300 m) – najdłuższa trasa i najtrudniejsza. Równoległa do Wrony. Ścieżka zawiera zjazdy, podjazdy, zakręty, hopki, dropy. Wymagane doświadczenie i umiejętności jazdy MTB. Idealna do treningu jazdy terenowej dla zaawansowanych.

Co warto wiedzieć?

Elbląski Bikepark Truso jest bezpłatny.

Obowiązują kaski na głowę.

Trasy są na bieżąco konserwowane i udoskonalane.

Zalecamy ostrożną jazdę i wybór tras, zgodnie z umiejętnościami.

Zwracaj uwagę na znaki i nie wjeżdżaj pod prąd!

Szczegółowy regulamin na tablicach informacyjnych oraz tutaj.