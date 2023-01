Ruszyły zapisy na Bieg Piekarczyka

Pobiegnij razem z nami! Już 4 czerwca wystartuje XIV edycja Elbląskiego Biegu Piekarczyka. Baw się i rywalizuj na trasie, poprowadzonej ulicami naszego miasta. Zapoznaj się ze szczegółami imprezy i jak najszybciej dołącz do wydarzenia.

Bieg Piekarczyka to impreza, która od lat jest w sportowym kalendarzu Elbląga. Biorą w nim udział również dzieci i młodzież, którzy często rozpoczynają przygodę ze sportem, uczestnicząc w Mini Biegu Piekarczyka. To duże wydarzenie, z którym związane są dodatkowe atrakcje, m.in. strefa dla dzieci z dmuchańcami, food trucki, strefa regeneracji.

Bieg Główny to klasyczny dystans 10 km, składający się z 2 pętli. Oprócz rywalizacji indywidualnej, trwać będzie także i ta drużynowa. Wraz z uczestnikami wystartują na dodatek ci, którzy zmierzą się w Biegu Towarzyszącym na 5 km (1 pętla).

Przed startem dorosłych, swoje metry w Mini Biegu Piekarczyka pokonają dzieci i młodzież, w wieku od 0 do 14 lat. Pierwszy bieg ruszy o 8:50, a starty będą odbywać się w kolejności od najstarszych do najmłodszych uczestników. Sportowa zabawa toczyć się będzie na 6 dystansach: 50, 100, 200 (dwie kategorie wiekowe), 300, 400 i 600 m. Wszystkie trasy i pętle będą wyznaczone przy ul. Teatralnej. Na mecie każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

Gdy dzieci zakończą udział w imprezie, na ulice miasta wyruszą zawodnicy, których celem będzie pokonanie 5 lub 10 km. Uroczysty start odbędzie się o godz. 11. Trasa nie będzie się różnić od tej z poprzedniego roku. Na początek biegacze z ul. Teatralnej ruszą w kierunku ulicy Nowowiejskiej, a później pojawią się na ulicach: Traugutta, Grota-Roweckiego, Armii Krajowej, Pocztowej, Rycerskiej, Wigilijnej, Świętego Ducha, Wodnej, Wałowej, Stoczniowej, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Niskiej, Browarnej, wbiegną na rondo Zamech i na metę na ul. Teatralnej.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Najlepsi w kategorii generalnej i w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną wyróżnieni dodatkowo statuetkami i nagrodami pieniężnymi. Na 10 km mogą wystartować osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 16 lat. W Biegu Towarzyszącym na 5 km minimalny wiek to 14 lat.

Im szybciej, tym taniej

W każdym biegu osoba, która przybywa na metę szybciej od innych, wygrywa. Nawiązując do tej prostej zasady, w tej edycji Biegu Piekarczyka zachęcamy do jak najszybszego dołączenia do naszego wydarzenia. Daje to realne oszczędności.

Osoby, które opłacą swój udział do 28 lutego, za pakiet startowy zapłacą 50 zł, czyli dokładnie tyle, ile w poprzedniej edycji. Im dłuższe czekanie, tym opłata wzrasta, do 60 zł (do 15 maja) i 70 zł (do 30 maja). W Mini Biegu Piekarczyka start dziecka to: 20 zł przy dokonaniu opłaty do 28 lutego, 25 zł do 15 maja oraz 30 zł do 30 maja. Więcej szczegółów i terminów dostępnych w regulaminie.

Zgłoszenia zarówno do biegów dzieci, jak i dorosłych będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.biegpiekarczyka.pl. Wchodząc na tę stronę i klikając w menu „Zgłoszenia” i „Formularz zgłoszeniowy”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system Elektroniczne Zapisy.

Organizatorami XIV edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad biegiem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.