Senior Games - święto sportowców i kibiców

To ostatnie chwile na zapisy do tegorocznej edycji zawodów WARMIA MAZURY SENIOR GAMES 2025. Lekka atletyka, pływanie, piłka siatkowa, tenis stołowy i brydż sportowy - samorząd województwa zaprasza do rywalizacji w takich dziedzinach.

- A tych, którzy jeszcze nie kwalifikują się wiekowo albo nie czują się na siłach do startu, serdecznie namawiamy do kibicowania - mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński.

Zapisy uczestników WARMIA MAZURY SENIOR GAMES 2025 trwają do 13 września. Zawody będą się rozgrywać w Olsztynie od 19 do 21 września. Uroczyste otwarcie zawodów odbędzie się w sobotę 20 września o godz. 11.00 na stadionie lekkoatletycznym w Kortowie.

Koszt udziału dla zawodnika to symboliczne 50 zł i to bez względu na to, w ilu dyscyplinach będzie startować. W zamian dostaje pakiet startowy z wyżywieniem. Na najstarszego zawodnika i najstarszą zawodniczkę w każdej dyscyplinie czekają specjalne statuetki, co ma podkreślić i docenić zaangażowanie seniorów. Statuetki będą także hołdem oddanym zmarłej przed czterema latami Annie Wasilewskiej, która nadzorowała organizację pierwszych edycji zawodów z ramienia zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Dla najlepszych zawodników w lekkiej atletyce przygotowano pakiety startowe upoważniające do udziału w 15 Halowych Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce Masters, które będą rozgrywane od 27 marca do 2 kwietnia 2026 roku w Toruniu.

Co istotne, organizatorzy zapewniają kibicom wolny wstęp na wszystkie zawody rozgrywane podczas SENIOR GAMES. A rywalizacja będzie się odbywać na stadionie lekkoatletycznym i w hali sportowej UWM w Kortowie, w Hali Widowiskowo-Sportowej Urania i w Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym Aquasfera. Rozgrywki brydża sportowego odbędą się w Auli im. Prof. Z. Moczarskiego w Kortowie.

- Zapraszamy do kibicowania, promujemy naszą wspaniałą infrastrukturę sportową, ale także zachęcamy do aktywnego stylu życia, aktywności, zdrowych sposobów odżywiania - dodaje marszałek Marcin Kuchciński.

Organizatorem zawodów jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Współorganizatorzy to miasto Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapisy i wszystkie szczegóły dla uczestników i kibiców na stronie www.seniorgames.com.pl.

Dyscypliny:

1) lekka atletyka - w tym biegi na różnych dystansach (100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m oraz 5000 m), skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut młotem, rzut ciężarkiem, rzut dyskiem, rzut oszczepem,

2) tenis stołowy - gra pojedyncza systemem grupowo-pucharowym, również w kategorii OPEN,

3) pływanie - stylami dowolnym, grzbietowym, zmiennym oraz klasycznym na dystansach: 50 m, 100 m, 200 oraz 400 m,

4) piłka siatkowa - dla drużyn kobiecych, męskich oraz mieszanych. Tu wyjątkowo regulamin dopuszcza wiek uczestników 45+,

5) brydż sportowy - w systemie turniejowym.