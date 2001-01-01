Sopot za mocny dla elbląskich koszykarzy

Katastrofalny początek trzeciej kwarty zdecydował o przegranej Energi Basketball Elbląg w kolejnym meczu II ligi. Elblążanie ulegli Treflowi II Sopot 71:90.

Ten mecz miał się odbyć w Elblągu, ale w związku ze zbyt dużym niedzielnym obłożeniem hali przy ul. Kościuszki (dwa mecze piłki ręcznej), koszykarze zamienili gospodarzy. Elblążanie mecz w Sopocie zaczęli z animuszem – od „trójki” Kacpra Jastrzębskiego. Pierwsze dwie kwarty nie wskazywały, by sopocianie mogli zdominować swoich rywali. Elblążanie prowadzili do stanu 9:8, po czym gospodarze wyszli na niewielkie kilkupunktowe prowadzenie. W 17 minucie koszykarze Energi doprowadzili do remisu 32:32, ale końcówka należała do gospodarzy, którzy oddali trzy celne rzuty za trzy punkty, schodząc na przerwę przy stanie 43:38.

O początku drugiej połowy elblążanie powinni jak najszybciej zapomnieć. W ciągu czterech minut sopocianie zdobyli 12”oczek”, a podopieczni Arkadiusza Majewskiego ciągle pudłowali. Strzelecka niemoc przełamał dopiero Kacper Jastrzębski (55:41), ale nadal gra elblążan się nie kleiła. Na dodatek parkiet musiał opuścić Mateusz Stawiak, gdy sędziowie uznali, że popełnił faul niesportowy (wcześniej miał już na koncie faul techniczny, co według przepisów oznacza dyskwalifikację po faulu niesportowym).

Na niecałe dwie minuty przed końcem trzeciej kwarty, po celnych rzutach wolnych za faul techniczny orzeczony wobec trenera Majewskiego, gospodarze prowadzili już 23 punktami i praktycznie było po meczu. W czwartej kwarcie elblążanom udało się jedynie zmniejszyć rozmiary porażki do 19 punktów.

Trefl II Sopot – Energa Basketball Elbląg 90:71 (19:15. 24:23, 30:12, 17:21)

Energa Basketball: Jastrzębski 17, Życzkowski 13, Zamojski 11, Pawlak 13, Szuszkiewicz 6, Stawiak, 5, Kloska 3, Świdziński 3, Prokurat, Szerszewski, Jakimowicz.

Kolejny mecz elblążanie rozegrają 12 października w Władysławowie z drużyną SMS. W Elblągu kibice będą mogli ich dopingować w środę, 15 października, kiedy to podejmą Akademię Gortata Gdańsk. Mecze między tymi zespołami zawsze obfitują w wiele emocji, więc zapowiada się prawdziwe koszykarskie święto.