Spersonalizowany numer startowy - zapisz się do 7 czerwca!

Twoje imię na numerze startowym, doping i pamiątka, która zostaje na lata. Podczas tegorocznego Biegu Piekarczyka pobiegnij w spersonalizowanym identyfikatorze. Chcesz być rozpoznawalny na trasie? Skorzystaj z możliwości i zapisz się na bieg do 7 czerwca.

Każdy bieg to historia tworzona przez tygodnie przygotowań, treningi, emocje na starcie i satysfakcję po przekroczeniu linii mety. O wyjątkowym charakterze wydarzenia często decydują drobne detale. Jednym z nich jest numer startowy z własnym imieniem. Taką możliwość mają zawodnicy Biegu Piekarczyka, którzy dokonali rejestracji do 7 czerwca włącznie. Po tym terminie osoby, które zapiszą się na wydarzenie otrzymają numer startowy bez imienia.

Takie rozwiązanie ułatwia kibicom dopingowanie biegaczy na trasie, a po zawodach staje się miłą pamiątką. Po zakończeniu rywalizacji wielu uczestników zachowuje swoje numery startowe wraz z medalami i zdjęciami z wydarzenia. To właśnie te pamiątki po latach przypominają emocje towarzyszące startowi.

Przypominamy również, że w programie XVII Elbląskiego Biegu Piekarczyka znajdują się dwa dystanse 5 i 10 kilometrów, Mini Bieg oraz klasyfikacja drużynowa. Każdy może więc znaleźć coś dla siebie. Start i meta tradycyjnie zlokalizowane będą w centrum Elbląga, a uczestnicy pobiegną trasą prowadzącą między innymi przez ulice elbląskiego Starego Miasta.

Termin personalizacji numerów upływa 7 czerwca. Osoby, które chcą wystartować z imieniem na numerze startowym, powinny dokonać rejestracji przed tą datą. Wszelkie zmiany w zapisach np. przepisanie pakietu na inną osobę, są możliwe wyłącznie do 7 czerwca.

To już ostatnia pula zapisów. Dołącz do uczestników XVII Elbląskiego Biegu Piekarczyka i przeżywaj sportowe emocje w sercu Elbląga.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

