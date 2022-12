Sportowcy zaostrzyli apetyty (subiektywne podsumowanie 2022 roku w sporcie)

Na portEl.pl staramy się „trzymać rękę na pulsie“ i na bieżąco informować o największych i najciekawszych sukcesach elbląskich sportowców. W niniejszym podsumowaniu nie będziemy więc powtarzać się, kto, kiedy i co zdobył. Ciekawy był to rok, jeżeli chodzi o wydarzenia okołosportowe.

Wszyscy (bez wyjątków) działacze sportowi z Elbląga powinni przyjść do koszykarskiego Basketballu i grzecznie poprosić o konsultacje, w jaki sposób zorganizować atrakcyjne dla kibiców zawody sportowe. A potem pilnie notować. Elbląski koszykarze doszli do mistrzostwa w przyciąganiu kibiców (w III lidze koszykówki) na swoje mecze. Majstersztykiem było namówienie Przemysła Zamojskiego na występy w drużynie. Ten, kto myślał, że 10. krotny mistrz Polski w Szkole Podstawowej nr 11 pojawi się dwa razy, zagra kilka minut, musiał się zdziwić. Przemek Zamojski jest „chłopakiem z Elbląga“, w barwach Basketballu tłucze 30 minut mecz w mecz, dzieli i rządzi na parkiecie, nie zważa na to, że może się przytrafić kontuzja. Zyskuje na tym drużyna, a kibice „walą“ na mecze drzwiami i oknami. Maskotka „Wilczek“ - niby drobnostka, ale też „robi robotę“, w przewie jest konkurs dla młodych kibiców. Coś, czego brakuje na meczach i zawodach innych drużyn.

Sportowo Basketballowi idzie dobrze - rok zakończył na pierwszym miejscu w tabeli. Raczej nie powinni mieć problemu z awansem do baraży o II ligę. Mamy nadzieję, że potencjał Przemysława Zamojskiego nie zostanie zmarnowany i elbląska przygoda z koszykówką nie zakończy się tak jak ostatnio - czyli likwidacją seniorskiej drużyny po wywalczeniu awansu do II ligi.

Z drugiej strony - pijarowską „wtopę“ sezonu zaliczyła Concordia Elbląg. Wiosną pomarańczowo-czarni zrobili to, co musieli, czyli awansowali do III ligi. A tam... Po rundzie jesiennej elblążanie zajmują ostatnie miejsce. I możemy tylko domniemywać, jaki wpływ na taką, a nie inną pozycję Słoników w tabeli ma afera „match-fixingu“. W związku z tym Polski Związek Piłki Nożnej zawiesił Ihora Radchenkę, jednego z piłkarzy Concordii. Co będzie na wiosnę? Wszystko zależy od tego, co będzie w zimowym okienku transferowym. W każdym razie walka o utrzymanie zapowiada się interesująco.

Piłka w grze

fot. Mikołaj Sobczak

Zostając przy temacie piłkarskim - wydarzeniem roku w piłce nożnej był ten mecz. Wiosną Stomil Olsztyn spadł z I ligi, Olimpia Elbląg (jak zwykle) nie awansowała na zaplecze ekstraklasy i doszło do najciekawszego meczu w tej części Polski. 3 tys. ludzi na trybunach Stadionu Miejskiego w Elblągu. Jakub Branecki, Marcin Rajch, znowu Marcin Rajch i Aron Stasiak. 4:0 dla Olimpii.

Żółto-biało-niebiescy w tym roku przeżywali upadki i wzloty. Ucieczka trenera Tomasza Grzegorczyka po kompletnie nieudanej wiośnie i braku chociażby gry w barażach. Przyjście „asystenta selekcjonera Afganistanu“, Przemysława Gomułki wlało w żółto-biało-niebieskie serca trochę nadziei. Ale nie takie nadzieje w sercach kibiców Olimpii Elbląg były rozwiewane na wiosnę. Ale... „My wierzymy ZAWSZE ZKS“.

Przy okazji warto przypomnieć, że żółto-biało-niebiescy w tym roku awansowali. Trenowani przez Przemysława Marusę juniorzy wywalczyli awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów. Lepszy rydz niż nic, wszyscy i tak czekają na awans pierwszej drużyny.

Niestety, ale dobiegła końca (redakcja portElu ma wielką nadzieję, że to tylko przerwa) historia seniorskiej piłki ręcznej mężczyzn. Kryzys organizacyjny zaczął się już kilka lat temu, w tym sezonie szczypiorniści KPR Elbląg nie przystąpili do rozgrywek - z powodu braku pieniędzy. Zawodnicy rozjechali się po kraju, trenerzy szkolą młodzież w Truso.

Piłka ręczna kobiet. Do Elbląga ściągnięto trzyosobowy sztab trenerski z Warszawy i kilka zawodniczek, także ze stolicy. Zakontraktowano doświadczoną lubelską szczypiornistkę, a także Brazylijkę czy Czarnogórkę. Początek sezonu Start miał niezły, ale nie obyło się bez bolesnych porażek. Póki co zespół utrzymuje się w górnej szóstce i ma nadzieję na pozostanie w niej do końca rundy zasadniczej. Czy tak się stanie, dowiemy się pod koniec lutego. Wydaje się, że Start jest zbyt silny, żeby spaść, a zbyt słaby, żeby włączyć się do walki o medale. To niestety nie przysporzy drużynie nowych kibiców. A tych na trybunach jakby coraz mniej.

Sukcesy sportowe

Na portEl.pl staramy się „trzymać rękę na pulsie“ i informować o najważniejszych sukcesach elbląskich sportowców. Elblążanie z coraz lepszej strony prezentują się na arenach międzynarodowych. Naszym zdaniem największym sukcesem jest mistrzostwo Europy w kickboxingu wywalczone w listopadzie przez Adriana Durmę. I to nie był jednorazowy splot szczęścia i słabej formy rywali, tylko elekt ciężkiej kilkunastoletniej pracy. Zawodnik Silvant Kajak Elbląg teraz patrzy w kierunku Los Angeles, gdzie w 2028 roku odbędą się Igrzyska Olimpijskie. Kickboxing ma być jedną z dyscyplin olimpijskich, a elblążanin nie wyklucza przekwalifikowania się „w razie potrzeby“ na taką formułę kickboxingu, jaka będzie rozgrywana w USA.

Klub Adriana Durmy - Silvant Kajak Elbląg - szanujemy za jedną podstawową sprawę. Za ambicje. Na przystani przy ulicy Radomskiej nie ukrywają, że ich celem jest wysłać swojego zawodnika na igrzyska olimpijskie. Jeżeli nie uda się za dwa lata do Paryża, to za sześć do Los Angeles. I to nie jest pomysł, który „urodził się“ kilka miesięcy temu, tylko od kilku lat trwa intensywny trening, którego zwieńczeniem ma być start w Paryżu lub Los Angeles. I patrząc po wynikach elbląskich kajakarzy nie są to marzenia „patykiem na wodzie pisane“. W przyszłym roku nasze oczy będą skierowane na Przemysława Rojka, który powalczy o miejsce na paryskim torze regatowym.

Inwestycje?

Mamy wrażenie, że prezydent Elbląga w przypadku inwestycji sportowych „sam nie wie, czego chce“ i miota się od ściany do ściany. Nie widać w tych planach inwestycyjnych żadnej myśli przewodniej, można mieć wrażenie, że o tym co będzie budowane lub modernizowane decyduje aktualny nastrój głównego lokatora budynku przy ul. Łączności.

Wiosną prezydent złożył do programu „Polski Ład“ przekształcenie stadionu piłkarskiego przy ul. Krakusa (obecnie użytkowanego przez Concordię Elbląg) w obiekt lekkoatletyczny. Dotacji miasto nie dostało i... temat umarł. Od 19 grudnia czekamy w redakcji na odpowiedź na proste wydawałoby się pytanie: jakie są plany dotyczące stadionu przy ul. Krakusa? Bo przecież jakieś są, panie i panowie urzędnicy? Tylko dlaczego nie chcecie ich zdradzić mieszkańcom miasta?

W grudniu prezydent po spotkaniu z zarządem Olimpii Elbląg zapowiedział, że na początku 2023 roku rozpoczną się prace mające na celu zainstalowanie podgrzewanej murawy. 16 grudnia zadaliśmy urzędnikom proste pytanie: ile pieniędzy na ten cel chce prezydent przeznaczyć na ten cel? Oczywiście, że do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. A na środowej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali autopoprawkę wprowadzającą inwestycję do budżetu na rok 2023. A po mieście i tak krąży opinia, że prezydent zdecydował się na podgrzewaną murawę tylko ze względu na groźbę referendum. Od 19 grudnia czekamy na też na odpowiedź z ratusza na pytania dotyczące finansowania inwestycji (pytaliśmy m. in. o finansowanie zewnętrzne, o to skąd się nagle wzięła kwota na te inwestycję). Pytania ważne, bo murawa jest niezbędnym warunkiem, aby Olimpia Elbląg (klub który w Elblągu generuje najwięcej emocji) mogła się sportowo rozwijać. Mamy jednak wrażenie, że główny lokator budynku przy ul. Łączności stwierdził, że kibice mają się cieszyć z obietnicy, a o szczegóły nie pytać. I podjąć odpowiednią decyzję w przypadku gdyby do referendum jednak doszło.

A jak rok w lokalnym sporcie oceniają Czytelnicy portEl.pl? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji. W piątek podsumujemy rok w kulturze. A w sobotę przyznamy „Nagrody portElu 2022” trochę z przymrużeniem oka.