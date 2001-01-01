Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu odbędą się aż trzy mecze piłki ręcznej. Przed własną publicznością zagra Silvant, Start oraz Truso. Na lodowisku Helena sezon zainaugurują gdańscy hokeiści Fudeko.

233. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 233. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Siatkarze inaugurują sezon

W sobotę siatkarze IKS Atak rozegrają swój pierwszy mecz w III lidze. Elblążanie swoje domowe mecze będą rozgrywać w hali Szkoły Podstawowej w Nowakowie. Pierwszym rywalem Ataku będzie zespół AZS Olsztyn. Początek pojedynku o godz. 12, wstęp wolny.

Olimpia w Mławie

Przed piłkarzami Olimpii wyjazd do Mławy, gdzie zmierzą się z miejscową Mławianką. Gospodarz sobotniej rywalizacji, z dorobkiem zaledwie dziewięciu punktów, znajduje się w strefie spadkowej. Elblążanie mają oczko więcej i potrzebują zwycięstw by się od niej oddalić. Liczymy na trzecie w tym sezonie zwycięstwo żółto-biało-niebieskich. Początek meczu w Mławie o godz. 15.

Gra IV liga

Przed naszymi IV-ligowcami mecze 10 kolejki. Na stadionie przy ul. Krakusa Concordia, która jest liderem rozgrywek, podejmie DKS Dobre Miasto. Mecz ten zostanie rozegrany w sobotę, początek o godz. 16, wstęp wolny. O tej samej porze rozpocznie się mecz młodych piłkarzy Olimpii, którzy rywalizować będą w Barczewie z miejscową Pisą.

Dwa mecze hokeistów

Występujący w 1. Młodzieżowej Hokej Lidze (drugi poziom rozgrywkowy) hokeiści gdańskiego Fudeko GAS w sezonie 2025/26 swoje mecze domowe będą rozgrywać na tafli elbląskiego lodowiska „Helena“. W weekend czekają ich dwa mecze, a ich rywalem będzie drużyna Opole United. Pierwsze spotkanie w sobotę o godz. 20:15, drugie natomiast w niedzielę o 11.

Koszykarze z rezerwami Treflem

W 3. serii II-ligowych rozgrywek koszykarze Energi Basketball Elbląg zmierzą się z Treflem II Sopot. Pierwotnie spotkanie to miało zostać rozegrane w Elblągu, jednak nastąpiła zmiana gospodarza. Obie drużyny wygrały do tej pory po jednym meczu i obie mają po trzy punkty. Jakim rezultatem zakończy się niedzielne spotkanie w Sopocie, dowiemy się w niedzielny wieczór. Początek spotkania o godz. 16.

Silvant z Czerskiem

W 5. kolejce I-ligowych rozgrywek szczypiorniści Silvantu podejmą w hali przy ul. Kościuszki MKS Handball Czersk. Obie drużyny w poprzednim sezonie rywalizowały na parkietach II ligi i obie liczą na wygraną w tym spotkaniu. Elblążanie do tej pory odnieśli jedno zwycięstwo, zawodnicy MKS nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa w tym sezonie. Mamy nadzieję, że to nasza drużyna zgarnie komplet punktów. Początek niedzielnego meczu w hali przy ul. Kościuszki o godz. 14, wstęp wolny.

Start z Sośnicą

Szczypiornistki Energi Start w niedzielę podejmą Sośnicę Gliwice. Obie ekipy mają za sobą cztery mecze, nieco trudniejszy start sezonu miały gliwiczanki, które rywalizowały już m.in. z trzema najlepszymi drużynami Orlen Superligi Kobiet i nie potrafiły wywalczyć punktów. Elblążanki z kolei wygrały dwukrotnie i mają na swoim koncie sześć oczek. Jakim rezultatem zakończy się starcie tych drużyn, dowiemy się w niedzielny wieczór. Początek spotkania w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18.

Truso z Jutrzenką

Młode piłkarki ręczne Energi MKS Truso w niedzielę zagrają drugi mecz w I lidze. Rywalem elblążanek będzie MMKS Jutrzenka Płock, która także ma za sobą jedno spotkanie. Obie ekipy maja na swoich kontach po trzy punkty i chcą odnieść kolejne zwycięstwo. Podopieczne Marty Czapli liczą że znów wygrają przed własnymi kibicami. Początek niedzielnego meczu w hali przy ul. Kościuszki o godz. 18:15, wstęp wolny.