12 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa elblążan

W tym miejscu powstanie hala magazynowa dla strażaków (fot.

Strażacy na zapleczu Komendy Miejskiej przy ul. Łęczyckiej wybudują halę magazynową. W planach są też poważne zakupy m.in. średniego samochodu gaśniczego, wyposażenia i sprzętu ratowniczego. Dziś (1 października) władze miasta przekazały, na co chcą wydać 12 mln zł, by zwiększyć bezpieczeństwo elblążan.

Na początku roku weszła w życie ustawa o ochronie ludności i ochronie cywilnej. Zgodnie z nią rząd ma wydawać nie mniej niż 0,3 proc. PKB na realizację nowych rozwiązań w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności.

„Konstrukcja systemu ochrony ludności została oparta głównie o już działające struktury tak, aby optymalnie wykorzystać istniejące zasoby, obejmujące w szczególności potencjał Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, struktur zarządzania kryzysowego, systemu powiadamiania ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz organizacji pozarządowych.” czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- W tym roku skupiamy się głównie na zakupach. W kolejnych latach priorytetem będą m.in. schrony i miejsca schronienia. To niemal 500 zadań, które będą realizowane przez samorządy gminne i powiatowe w naszym województwie – mówił Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski na dzisiejszym (1 października) briefingu prasowym w Elblągu.

 

Hala dla straży pożarnej

mł brygadier Bogdan Grzymowicz (fot. Anna Dembińska)

Na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Łęczyckiej powstanie hala magazynowa za niemal 3 mln zł.

- Obecnie kończymy fazę przetargu, wyłaniania wykonawców i dostawców. Ala będzie miała powierzchnię ok. 800 metrów kwadratowych. Przewidujemy, że budowa rozpocznie się jeszcze w październiku – mówił młodszy brygadier Bogdan Grzymowicz, komendant miejski PSP w Elblągu.

- Poza budową hali magazynowej do gromadzenia sprzętów i zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej dotacja w ramach tego wniosku przeznaczona będzie również na: zakup wyposażenia ratowników i uzupełnienie umundurowania specjalnego, zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, zakup pojazdu typu bus, łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym, mobilnego agregatu prądotwórczego, doposażenie w sprzęt Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, remont pomieszczeń – uzupełnia Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego biura prezydenta.

Razem dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu wyniosła 6,3 mln zł. Drugie 6 mln zł otrzymają Urząd Miejski, Szpital Miejski i Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W tym przypadku dotacja wyniosła 4,2 mln zł, wkład własny – 1,8 mln zł.

Z tych środków ma być sfinansowany m.in. zakup zbiorników elastycznych do magazynowania pitnej wody, kuchni polowych, osuszaczy i nagrzewnic, przewoźnych agregatów prądotwórczych, agregatów dużej mocy do zaopatrzenia obiektów (szpital i EPWiK), śpiworów, łóżek i koców, ładowarek do worków z piachem, regałów magazynowych, pomp brudnej wody wysokiej wydajności, zestawów oświetleniowych, pił do drewna, betonu i ratowniczych, mierników promieniowania i skażeń. koparko – ładowarki (EPWiK), rękawów przeciwpowodziowych, pakietów żywnościowych, urządzenia do paczkowania wody pitnej przyczepy do przewozu wody pitnej wydanie poradnika dla mieszkańców, kamizelek, hełmów i masek przeciwgazowych, przeprowadzenie modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania, realizację szkoleń i kursów z zakresu ochrony ludności oraz prace na ujęciu wód podziemnych.

 

Zmiany i schrony

Informowaliśmy już o powołaniu Piotra Grieffinga na stanowisko dyrektora zarządzającego ds. bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim. Dziś (1 października) prezydent podpisał zarządzenia dotyczące zmian organizacyjnych w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz zwiększające zatrudnienie w tym departamencie. Od 1 listopada będzie tam pracować 18 osób.

W przyszłym roku mają ruszyć środki finansowe przeznaczone na schrony i miejsca schronienia. W Elblągu trwa obecnie przegląd miejsc, które można wykorzystać lub dostosować do schronów i miejsc schronienia.

- Do końca roku pracuje miejska komisja. Dopiero po zakończeniu jej prac będziemy mogli podać szczegóły i nasze potrzeby finansowe w tym względzie – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga.

