Pierwszy taki tomograf

Około 9 milionów złotych kosztuje nowy tomograf, z którego mogą już korzystać pacjenci z Elbląga i regionu. Został zainstalowany w Affidea Nu-Med, która funkcjonuje na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Zobacz zdjęcia.

- Jest to jeden z najszybszych aparatów tomografii komputerowej w Polsce, co pozwala bardzo szybko skanować pacjenta – mówi Wojciech Sikora, lekarz radiolog. – Jest szybszy od standardowych aparatów przy skanowaniu wszelkich okolic anatomicznych. W przypadku serca mamy skanowanie poniżej 1 sekundy, to jest bardzo duży przeskok. Standardowe tomografy skanują serce w czasie 5 - 8 sekund. Dla pacjentów oznacza to lepszą diagnostykę, mniejsze narażenie na promieniowanie rentgenowskie, mniejsze zużycie kontrastu i leków.

To jedyny w Polsce tomograf tej klasy. Cena katalogowa to ok. 9 milionów złotych.

Nowy tomograf będzie wykorzystywany głównie na potrzeby pacjentów kardiologicznych, ale nie tylko. Umożliwia również bezpieczne badania u pacjentów w ciężkim stanie klinicznym.

To kolejny etap w rozwoju diagnostyki obrazowej w Elblągu. W planach jest utworzenie na terenie szpitala pracowni medycyny nuklearnej. Obecnie najbliższe takie ośrodki działają w Gdańsku i Olsztynie.