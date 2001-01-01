UWAGA!

Pierwszy taki tomograf

 Elbląg, Pierwszy taki tomograf
fot. Anna Dembińska

Około 9 milionów złotych kosztuje nowy tomograf, z którego mogą już korzystać pacjenci z Elbląga i regionu. Został zainstalowany w Affidea Nu-Med, która funkcjonuje na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Zobacz zdjęcia.

- Jest to jeden z najszybszych aparatów tomografii komputerowej w Polsce, co pozwala bardzo szybko skanować pacjenta – mówi Wojciech Sikora, lekarz radiolog. – Jest szybszy od standardowych aparatów przy skanowaniu wszelkich okolic anatomicznych. W przypadku serca mamy skanowanie poniżej 1 sekundy, to jest bardzo duży przeskok. Standardowe tomografy skanują serce w czasie 5 - 8 sekund. Dla pacjentów oznacza to lepszą diagnostykę, mniejsze narażenie na promieniowanie rentgenowskie, mniejsze zużycie kontrastu i leków.

To jedyny w Polsce tomograf tej klasy. Cena katalogowa to ok. 9 milionów złotych.

Nowy tomograf będzie wykorzystywany głównie na potrzeby pacjentów kardiologicznych, ale nie tylko. Umożliwia również bezpieczne badania u pacjentów w ciężkim stanie klinicznym.

To kolejny etap w rozwoju diagnostyki obrazowej w Elblągu. W planach jest utworzenie na terenie szpitala pracowni medycyny nuklearnej. Obecnie najbliższe takie ośrodki działają w Gdańsku i Olsztynie.

  • Pięknie 😀
  • Bardzo ładnie, profesjonalnie, czym się chwalicie????? ale dlaczego czeka się na opis 3-miesiące i to jest u WAS minimum, wielokrotnie korzystałem z waszych usług. Emeryt szpitalny. Pozdrawiam wszystkich z NU-MEDU. Andrzej z działu technicznego.
  • @elblążanin48 - Chyba napisano czym się chwalą. Dlaczego na opis czeka się długo? bo brakuje specjalistów. A ty nie oszukuj, ja kilkakrotnie korzystałam w ostatnich trzech latach z TK(raz, miesiąc temu na tym nowym urządzeniu) i RM i nigdy nie czekałam na opis trzy miesiące, średnio około 5 tygodni. Najlepiej pisać bzdury.
  • @elblążanin48 - Oj przesadzasz. Wiele razy oboje z mężem, mieliśmy badania, które wymagały opisu radiologa (TK i MRI) i nigdy nie czekaliśmy na wyniki dłużej niż 5 tygodni. Niektóre badania są opisywane poza Elblągiem. Mam opisy z Lublina i Warszawy.
  • Po serii porażek na antenie tv trzeba teraz zachwalać i podbudować upadły wizerunek, ale to juz dla naiwnych
