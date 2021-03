Sportowy weekend z portElem

Pierwsza drużyna Olimpii oraz Concordia zagra w najbliższy weekend o ligowe punkty w Elblągu. Wyjazd czeka natomiast szczypiornistki Startu oraz młodych piłkarzy Olimpii.

Olimpia ze Stalą

Od wznowienia ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy strzelili zaledwie jednego gola w pięciu meczach i wywalczyli pięć punktów. Zwycięstwo, dwa remisy i dwie porażki bo bilans ostatnich spotkań elblążan. Zespół Jacka Trzeciaka ma na swoim koncie dwadzieścia jeden punktów i znalazł się w strefie spadkowej. Najbliższy rywal Olimpii na dziesięć oczek więcej i plasuje się na miejscu siódmym, tuż nad miejscami barażowymi. Faworytem sobotniego starcia będzie zatem Stal, która w tym sezonie częściej wygrywa na boiskach gości. Początek spotkania na stadionie przy Agrykola o godzinie 14, transmisję będzie można obejrzeć na tvcom.pl.

Concordia z liderem

Przed pomarańczowo-czarnymi ostatni mecz pierwszej rundy, w którym zmierzą się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, która jest liderem III-ligowych rozgrywek w grupie I. Piłkarze Pogoni wygrali do tej pory aż szesnaście meczów i ponieśli zaledwie cztery porażki i zgromadzili czterdzieści osiem punktów. Concordia ma dwadzieścia cztery oczka mniej i znajduje się czternaście pozycji niżej. Elblążanie wygrali jednak ostatnie dwa mecze i są pozytywnie nastawieni przed starciem z faworytem z Grodziska Mazowieckiego. Mecz zostanie rozegrany w sobotę na stadionie przy ul. Krakusa, początek o godz. 15.

Rezerwy w Kętrzynie

W miniony weekend młodzi piłkarze Olimpii wznowili rozgrywki IV-ligowe i w pierwszym meczu w 2021 roku pokonali GSZS Rybno 4:1. Po dwudziestu rozegranych meczach podopieczni Karola Przybyły zajmują szóstą lokatę i mają na swoim koncie trzydzieści trzy oczka. Okazję na dopisane kolejnych punktów do swojego dorobku będą mieli w sobotę w Kętrzynie, gdzie zmierzą się z miejscową Granicą. Gospodarze pojedynku znajdują się cztery pozycje niżej w ligowej tabeli. W pierwszej rundzie w bezpośrednim pojedynku trzy punkty zgarnęli elblążanie i na podobny rezultat liczą w drugim spotkaniu, które rozpocznie się o godz. 15.

Start w Kobierzycach

W minioną środę piłkarki ręczne Startu zagrały dobre spotkanie i były bardzo bliskie awansu do finału Pucharu Polski. Niestety przegrały po serii rzutów karnych i to piłkarki Zagłębia wygrały spotkanie. Elblążanki wracają do ligowej rywalizacji i przed nimi kolejny trudny przeciwnik. KPR Gminy Kobierzyce to wicelider PGNiG Superligi, który w obecnym sezonie pokonał EKS dwukrotnie, najpierw siedmioma golami, a następnie dwoma. Niezła dyspozycja elblążanek w ostatnim meczu może napawać optymizmem przed niedzielnym starciem, jednak to KPR jest faworytem do wygranej. Początek meczu o godz. 16. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.