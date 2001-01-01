Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend pierwszy w tym sezonie mecz w Elblągu zagrają piłkarki ręczne Startu. O ligowe punkty przed własną publicznością powalczą także piłkarze Olimpii oraz Concordii.

230. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 230. edycja tego wydarzenia, podczas której Elbląskie Centrum Usług Społecznych będzie promować ideę rodzicielstwa zastępczego. Organizatorzy zachęcają do przyjęcia całymi rodzinami, ubrani na biało. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Olimpia ze Świtem

W 8. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy podejmą Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Rywal spisuje się lepiej od naszej drużyny, w bieżącym sezonie wygrał cztery mecze, a przegrał trzykrotnie. Olimpia z kolei ma na swoim koncie dwa zwycięstwa, tyle samo remisów i trzy porażki. Dystans jaki dzieli obecnie te drużyny wynosi cztery punkty. Mamy nadzieję, że w sobotę elblążanie go zmniejszą i awansują w ligowej tabeli. Początek meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 16.

Silvant w Grudziądzu

W swoim drugim meczu w I lidze szczypiorniści Silvantu zagrają na wyjeździe z MKS Grudziądz. Poprzednie spotkanie elblążanie przegrali, jednak trzeba przypomnieć, że mierzyli się ze spadkowiczem z Ligi Centralnej. Grudziądzanie także ponieśli porażkę, zatem obie drużyny liczą na pierwsze punkty. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, początek o godz. 17.

Start z Kaliszem

W sobotę piłkarki ręczne Energi Startu zagrają pierwszy w tym sezonie mecz przed własną publicznością. Rywalem naszej drużyny będzie Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz. Zespół ten powstał w wyniku połączenia Ruchu Chorzów ze Szczypiornem Kalisz i mecz z elblążankami będzie dla nich premierowym w Orlen Superlidze Kobiet, gdyż dwie pierwsze kolejki zostały przełożone. Zespół Magdaleny Stanulewicz nie zaznał jeszcze smaku zwycięstwa i w starciu z kaliszankami będzie chciał się przełamać. Mecz zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18.

Gra IV liga

W 7. kolejce IV-ligowych rozgrywek zarówno Concordia jak i Olimpia II zagrają w Elblągu. W sobotę o godz. 16 na stadionie przy Krakusa rozpocznie się mecz pomarańczowo-czarnych z Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie. Z kolei rezerwy żółto-biało-niebieskich w niedzielę podejmą Sokół Ostróda. Początek meczu na stadionie przy Skrzydlatej o godz. 14. Wstęp na oba spotkania jest bezpłatny.