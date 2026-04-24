Sportowy weekend z portElem

W nadchodząc weekend czeka nas jubileusz Ultra Wysoczyzny. W Elblągu o ligowe punkty powalczą dwie drużyny Olimpii, Concordia, a także Silvant.

Ultra Wysoczyzna

Przed nami piąta, jubileuszowa edycja największej imprezy biegowej w naszym województwie - Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny. W dniach 24-26 kwietnia trasami poprowadzonymi przez malownicze ścieżki Wysoczyzny Elbląskiej przebiegnie 1500 zawodników z całego kraju. W tegorocznej edycji, rywalizacja odbędzie się na 5 trasach, a pierwszy start na 6 km będzie miał miejsce w piątek. Więcej na temat tego wydarzenia w tym artykule.

264. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 264. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Olimpia z Mławą

Po odpadnięciu z Wojewódzkiego Pucharu Polski piłkarze Olimpii będą chcieli zrehabilitować się za porażkę z IV-ligowcem i wygrać przed własnymi kibicami. Rywalem żółto-biało-niebieskich będzie Mławianka Mława, która znajduje się w strefie spadkowej III ligi. W pierwszej rundzie zespoły te podzieliły się punktami, po remisie 1:1. Jakim rezultatem zakończy się mecz rewanżowy, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek spotkania na stadionie przy Agrykola o godz. 17.

Silvant z Tytanami

W 24. kolejce I-ligowych rozgrywek piłkarze ręczni Silvantu zmierzą się przed własnymi kibicami z Tytanami. W listopadzie minionego roku Wejherowianie pokonali naszą drużynę 33:27 i w sumie zgromadził piętnaście punktów więcej od Elblążan. Ostatnimi czasy Silvant nie radzi sobie zbyt dobrze i przegrywa mecz za meczem. Czy w końcu uda mu się przełamać złą passę, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek spotkania w hali przy ul. Kościuszki o godz 19, wstęp wolny.

Gra IV liga

W nadchodzący weekend obie nasze drużyny IV-ligowe zagrają w Elblągu. W sobotę o godz. 18:15 Concordia podejmie GKS Stawiguda, czyli ostatnią drużynę w tabeli. Ze względu na konserwację boiska przy ul. Krakusa, mecz ten zostanie rozegrany na boisku przy ul. Skrzydlatej, bez udziału publiczności. Z kolei rezerwy Olimpii w niedzielę zmierzą się z Granicą Kętrzyn. Mecz ten także odbędzie się na ul. Skrzydlatej, początek o godz. 14, wstęp dla kibiców jest darmowy.