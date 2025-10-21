UWAGA!

----

Srebrny medal elblążanki

 Elbląg, Srebrny medal elblążanki
fot. arch. prywatne

Natalia Branicka zawodniczka Elbląskiego Klubu Karate wywalczyła srebrny medal w kumite juniorek w kategorii wagowej do 59 kg na III Ogólnopolskim Turnieju Karate Shuto Cup.

Zawody odbyły się 18 października w Starogardzie Gdańskim. Zgłosiło się na nie 25 klubów z całej Polski w 487 konkurencjach. Natalia Branicka wywalczyła srebrny medal w kumite juniorek (16-17 lat) w kategorii wagowej 59 kg. Turniej rozegrano pod patronatem Polskiego Związku Sportowego Polskiej Unii Karate.

oprac. daw

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 