Srebrny medal elblążanki

Natalia Branicka zawodniczka Elbląskiego Klubu Karate wywalczyła srebrny medal w kumite juniorek w kategorii wagowej do 59 kg na III Ogólnopolskim Turnieju Karate Shuto Cup.

Zawody odbyły się 18 października w Starogardzie Gdańskim. Zgłosiło się na nie 25 klubów z całej Polski w 487 konkurencjach. Natalia Branicka wywalczyła srebrny medal w kumite juniorek (16-17 lat) w kategorii wagowej 59 kg. Turniej rozegrano pod patronatem Polskiego Związku Sportowego Polskiej Unii Karate.