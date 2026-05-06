Startują zapisy na VIII Elbląski Aquathlon!

Już w sobotę, 30 maja, w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka odbędzie się ósma edycja Elbląskiego Aquathlonu - zawodów skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat. To wyjątkowe wydarzenie łączy w sobie dwie konkurencje – pływanie oraz bieganie. Co ważne, udział jest bezpłatny, a zapisy właśnie wystartowały.

Aquathlon od lat przyciąga wielu młodych uczestników, którzy chcą aktywnie spędzić czas i spróbować swoich sił w multisporcie. Dla wielu z nich jest to pierwszy krok w kierunku bardziej zaawansowanych startów, takich jak zawody triathlonowe, które zyskują coraz większą popularność w Elblągu.

Zawodnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe, a dystanse dostosowane będą do ich możliwości. Najmłodsze dzieci (4–5 lat) pokonają 25 metrów w wodzie oraz 200 metrów biegiem. Najstarsza grupa (14–15 lat) zmierzy się z dystansem 100 metrów pływania i 500 metrów biegu.

Na wszystkich, którzy ukończą zawody, czeka pamiątkowy medal. Najlepsi uczestnicy – trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii – otrzymają dodatkowo puchary.

Start imprezy zaplanowano na godzinę 12:00, natomiast biuro zawodów będzie działać w godzinach 10:45–11:45. Etap pływacki rozegrany zostanie na basenie sportowym CRW Dolinka. Strefa zmian znajdzie się na bocznym parkingu obiektu, a trasa biegowa poprowadzona będzie po stadionie przy ul. Moniuszki.

Kategorie i dystanse:

4–5 lat – 25 m pływania / 200 m biegu (z możliwością wsparcia rodzica lub sprzętu)

6–7 lat – 25 m pływania / 300 m biegu (możliwość korzystania z przyborów)

8–9 lat – 50 m pływania / 400 m biegu

10–11 lat – 50 m pływania / 500 m biegu

12–13 lat – 100 m pływania / 500 m biegu

14–15 lat – 100 m pływania / 500 m biegu

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz online, który wypełnia rodzic lub opiekun prawny. Przed zapisaniem dziecka warto zapoznać się z regulaminem wydarzenia. Liczba miejsc jest ograniczona– decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy wydarzenia: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz szkoła pływania Maluchy Pływają.