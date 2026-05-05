Będą dyskutować o nowym osiedlu przy Legionów/Częstochowskiej

W środę, 6 maja o godz. 16.30, w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się spotkanie w sprawie budowy nowego osiedla między ulicami Legionów a Częstochowską. Plany inwestora budzą sprzeciw okolicznych mieszkańców, którzy na spotkanie zaprosili przedstawicieli dewelopera oraz władz miasta.

Przypomnijmy, że ostródzki Ekobud chce wybudować na podstawie ustawy lex deweloper trzy budynki na terenie między ul. Legionów, ks. Tylutkiego i Częstochowską. Złożył wniosek w tej sprawie do władz Elbląga, do którego każdy zainteresowany do 11 maja może wnosić uwagi. Swoje opinie w tej sprawie wydadzą uprawnione instytucje, a ostateczna decyzja w sprawie zgody na lokalizację inwestycji należy do Rady Miejskiej i powinna zapaść (pozytywna lub negatywna) do końca czerwca, bo do tego terminu obowiązują przepisy ustawy lex deweloper.

Okoliczni mieszkańcy wysyłają sprzeciwy do inwestycji w planowanym kształcie, trafiają one także do naszej redakcji. W związku z tym, że sprawa budzi spore emocje, wspólnoty mieszkaniowe ze wspomnianego terenu zorganizowały spotkanie z deweloperem, które odbędzie się w środę, 6 maja, o godz. 16.30 w Ratuszu Staromiejskim. Zaproszeni zostali na nie elbląscy radni, z naszych informacji wynika, że ma w nim również uczestniczyć wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska.

Relację ze spotkania opublikujemy na portElu.