UWAGA!

----

Będą dyskutować o nowym osiedlu przy Legionów/Częstochowskiej

 Elbląg, Teren inwestycji z ujęcia z drona
Teren inwestycji z ujęcia z drona (fot. Mikołaj Sobczak)

W środę, 6 maja o godz. 16.30, w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się spotkanie w sprawie budowy nowego osiedla między ulicami Legionów a Częstochowską. Plany inwestora budzą sprzeciw okolicznych mieszkańców, którzy na spotkanie zaprosili przedstawicieli dewelopera oraz władz miasta.

Przypomnijmy, że ostródzki Ekobud chce wybudować na podstawie ustawy lex deweloper trzy budynki na terenie między ul. Legionów, ks. Tylutkiego i Częstochowską. Złożył wniosek w tej sprawie do władz Elbląga, do którego każdy zainteresowany do 11 maja może wnosić uwagi. Swoje opinie w tej sprawie wydadzą uprawnione instytucje, a ostateczna decyzja w sprawie zgody na lokalizację inwestycji należy do Rady Miejskiej i powinna zapaść (pozytywna lub negatywna) do końca czerwca, bo do tego terminu obowiązują przepisy ustawy lex deweloper.

Okoliczni mieszkańcy wysyłają sprzeciwy do inwestycji w planowanym kształcie, trafiają one także do naszej redakcji. W związku z tym, że sprawa budzi spore emocje, wspólnoty mieszkaniowe ze wspomnianego terenu zorganizowały spotkanie z deweloperem, które odbędzie się w środę, 6 maja, o godz. 16.30 w Ratuszu Staromiejskim. Zaproszeni zostali na nie elbląscy radni, z naszych informacji wynika, że ma w nim również uczestniczyć wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska.

Relację ze spotkania opublikujemy na portElu.

RG

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • I to jest słuszna koncepcja! Budować i przede wszystkim połączyć tę dzielnicę poprzez dokończenie ulicy Wschodniej zwaną potocznie obwodnicą Elbląga. Wtedy można to i inne osiedla w okolicy.
  • Budować i nie zwracać uwagi na malkontentów sponsorowanych przez okolicznego właściciela złomowiska.
  • łamistrajki chcą się układać z deweloperuchem? Nie ma zgody na ominięcie MPZP!
  • Naprawdę jest taki popyt w Elblągu na blokowiska deweloperskie? Aż nie chce mi się wierzyć, że każdy skrawek zieleni musi być jak najszybciej usunięty :)
  • a niech robia, ja i tak nie bede tam mieszkał haha elo pzodro ziom 600
  • Najpierw infrastruktura drogowa, dopiero potem dostawianie kolejnych budynków
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    6
    1
    kierowca17(2026-05-05)
  • Najlepsze jest to, że developer kupil działke znając przetarg, czyli ma wybudować zbiornik retencyjny, ma wybudować parking dla szpitala na 400miejsc itd, a teraz wrzuca coś zupełnie innego i jeszcze jacyś urzędnicy to przyklepują xD
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    5
    0
    345tgdferfc(2026-05-05)
  • A jak budynek sądu postawili pod blokami to było OK i nikt się nie pytał. O co tu chodzi? Rzućcie to wszystko i wyjeżdżajcie w Bieszczady, tam jest jeszcze sporo miejsca dla oszołomów.
  • Dla kogo buduje sie te wszystkie blokowiska? Napewno nie dla Elblazan, jeszcze troche to wiecej bedzie tu gdanska jak samego Elblaga. Jakies zaklady pracy byscie pobudowali... Bloki jak grzyby po deszczu a infrastuktura drogowa lezy po całości.
  • @ufoludek - Może niech tobie w okolicy wybudują że 250 mieszkań a resztę sobie dopowiedz
  • Budować. Malkontenci zawsze będą na nie.
Reklama
 