Chaos i korki na skrzyżowaniu. Czy światła wymagają zmiany?
- Sygnalizacja, która steruje przepustowością skrzyżowania ulic Teatralnej - Nowowiejskiej - płk. Stanisława Dąbka - 12 Lutego, jest źle ustawiona. Tworzą się tam zatory nawet przy umiarkowanym ruchu – alarmują nasi Czytelnicy. O sprawdzenie tej sprawy zwróciliśmy się do Departamentu Zarządu Dróg. Zobacz film.
W naszej redakcji interweniowali Czytelnicy, którzy zgłaszają problemy z korkowaniem się skrzyżowania ulic Teatralnej - Nowowiejskiej - płk. Stanisława Dąbka - 12 Lutego. Podkreślają, że ta sytuacja stwarza zagrożenie dla kierowców.
- Skrzyżowanie regularnie się korkuję i jest to związane z niewłaściwy wyregulowaniem sygnalizacji. To ona steruje przepustowością skrzyżowania i jeśli jest źle ustawiona, to tworzą się zatory nawet przy umiarkowanym ruchu – twierdzą nasi Czytelnicy.
O sprawdzenie tej sytuacji zwróciliśmy się do Departamentu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. Na tym skrzyżowaniu, jak nas poinformowano, priorytetowo traktowany jest ruch tramwajów. Jednak urzędnicy zapowiadają, że zostanie to zweryfikowane. Ewentualne zmiany w programowaniu sygnalizacji poprzedzone będą pomiarami ruchu.
- Funkcjonujący na tym skrzyżowaniu program sygnalizacji świetlnej został opracowany po zakończeniu kilka lat temu budowy torowiska w ciągu ul. 12 Lutego. Zakładał on priorytet dla komunikacji zbiorowej, czyli tramwajów. Takie były wnioski z przeprowadzonych wówczas badań ruchu. W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na zmianę programu sygnalizacji, która zostanie poprzedzona nowymi pomiarami ruchu. Planowana jest również likwidacja priorytetu dla tramwajów oraz rozbudowa intensywnie uczęszczanego przejścia dla pieszych przez ul. Królewiecką (w rejonie ul. Bażyńskiego) – informuje zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta.