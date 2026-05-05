Chaos i korki na skrzyżowaniu. Czy światła wymagają zmiany?

- Sygnalizacja, która steruje przepustowością skrzyżowania ulic Teatralnej - Nowowiejskiej - płk. Stanisława Dąbka - 12 Lutego, jest źle ustawiona. Tworzą się tam zatory nawet przy umiarkowanym ruchu – alarmują nasi Czytelnicy. O sprawdzenie tej sprawy zwróciliśmy się do Departamentu Zarządu Dróg. Zobacz film.

W naszej redakcji interweniowali Czytelnicy, którzy zgłaszają problemy z korkowaniem się skrzyżowania ulic Teatralnej - Nowowiejskiej - płk. Stanisława Dąbka - 12 Lutego. Podkreślają, że ta sytuacja stwarza zagrożenie dla kierowców.

- Skrzyżowanie regularnie się korkuję i jest to związane z niewłaściwy wyregulowaniem sygnalizacji. To ona steruje przepustowością skrzyżowania i jeśli jest źle ustawiona, to tworzą się zatory nawet przy umiarkowanym ruchu – twierdzą nasi Czytelnicy.

O sprawdzenie tej sytuacji zwróciliśmy się do Departamentu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. Na tym skrzyżowaniu, jak nas poinformowano, priorytetowo traktowany jest ruch tramwajów. Jednak urzędnicy zapowiadają, że zostanie to zweryfikowane. Ewentualne zmiany w programowaniu sygnalizacji poprzedzone będą pomiarami ruchu.