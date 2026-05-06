Dwa lata z prezydentem Missanem  (okiem naczelnego)

6 maja mijają dwa lata, od kiedy prezydentem Elbląga jest Michał Missan. To dobra okazja, by skupić się na blaskach i cieniach jego prezydentury, o czym w komentarzu redaktora naczelnego portElu. Czytelników zachęcamy do merytorycznej dyskusji i udziału w ankiecie na temat rządów Michała Missana.

„Jedno trzeba Michałowi Missanowi przyznać. Zbudował w ratuszu zespół najbliższych współpracowników, którzy pójdą za nim w ogień. Takie przynajmniej sprawiają wrażenie. Podobnie jest z radnymi Koalicji Obywatelskiej, którzy w większości stawili się na konferencji prasowej, podsumowującej rok prezydentury Michała Missana, by pokazać w mediach, że ich klub i oni sami stoją za nim murem” – tak pisaliśmy równo rok temu, podsumowując pierwsze dwanaście miesięcy prezydentury Michała Missana.

W powyższej kwestii przez kolejny rok nic się nie zmieniło. Nadal Michał Missan może liczyć na 15-osobowe, często bezkrytyczne, wsparcie radnych KO, a także przychylny głos radnego Piotra Opaczewskiego, który odszedł z PiS i pozycjonuje się jako radny niezależny. Prezydent ma więc komfort rządzenia, tylko od czasu do czasu przerywany krytyką ze strony radnych PiS, szczególnie kojarzonych z posłem Andrzejem Śliwką. Nie jest to krytyka totalna - radni opozycji sami przyznają, że dobrze im się z prezydentem współpracuje, ale są tematy, których odpuścić nie mogą, jak na przykład sprawa portu, zadłużenie miasta, lokalne podatki czy wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej, by pokazać że opozycja również dba o interesy mieszkańców. Im bliżej będzie jakichkolwiek wyborów, tym ten głos będzie zapewne silniejszy. Sposobem prezydenta na krytyczne komentarze opozycji, jest powiedzenie, że nie dzieli on radnych na opozycję i koalicję i że zaprasza do współpracy każdego, kto ma dobry pomysł, na który są pieniądze i zapotrzebowanie mieszkańców. Zawsze też może liczyć na pomocne riposty Antoniego Czyżyka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, który w ostatnim czasie pełni podczas sesji RM rolę dodatkowej tarczy przed atakami.

My skupimy się na blaskach i cieniach prezydentury Michała Missana, przyznając uczciwie, że tych pierwszych jest naszym zdaniem więcej.

Blaski

Elbląg korzysta na tym, że ma prezydenta z tej samej opcji politycznej co rząd i władze województwa. Oczywiście, to nie oznacza, że wszystko mamy podane na tacy, ale o wiele łatwiej utrzymywać relacje i współpracować, czego najlepszym przykładem jest sprawa odblokowania pieniędzy na rozwój elbląskiego portu przez Komisję Europejską.

Prawie 200 milionów złotych przeszłoby miastu koło nosa, gdyby nie negocjacje prowadzone w Brukseli przez marszałka województwa, przedstawicieli ministerstw, a także pomoc polskiego komisarza ds. budżetu. Oczywiście nawet to by nie pomogło, gdyby miasto nie przygotowało na czas odpowiednich analiz i dokumentów, czego Michał Missan dopilnował i ostatecznie mógł ogłosić pierwszy w tej sprawie sukces. Kolejnym będzie realizacja zaplanowanych inwestycji (nowy terminal, rozbudowa dotychczasowego, przebudowa dróg dojazdowych), finansowane ze wspomnianych środków. Prezydentowi konsekwencji nie brakuje, więc z pewnością zrobi wszystko, by do końca swojej kadencji (wiosna 2029 roku) pełna infrastruktura portowa należąca do miasta była gotowa. Oby konsekwencji nie zabrakło rządowi i Urzędowi Morskiemu, by do tego czasu dokończyć pogłębianie toru wodnego.

Michał Missan ogłasza wyniki konkursu na koncepcję rozwoju portu (fot. Anna Dembińska, archiwum portEL.pl)

Rozwój portu był jedną z przedwyborczych obietnic Michała Missana, które zawarł w symbolicznym kontrakcie z mieszkańcami. To lista 18 zadań, nadal dostępna na stronie internetowej i co ważne, na bieżąco aktualizowana jeśli chodzi o postępy. Można ją śledzić pod tym adresem.

Co prawda ostatnio na debacie z młodzieżą, organizowanej przez portEl i Akademię Nauk Społecznych, prezydentowi się wyrwało, że wszystkie swoje obietnice już spełnił, to jednak zwracamy uwagę włodarzowi, że wiele z nich nadal jest w realizacji, bo do finału daleka droga.

Co Michał Missan zrealizował? Moim zdaniem najciekawszym i najbardziej zauważalnym przez Elblążan pomysłem jest wprowadzenie wzorem innych miast Karty Mieszkańca. Sam z niej korzystam i naprawdę daje wiele możliwości zniżek, łącznie z parkowaniem w strefie i biletami na komunikację miejską, na dodatek dedykowana jej aplikacja informuje o ważnych wydarzeniach w Elblągu i komunikatach. Ma już ją 7 tysięcy Elblążan, ich liczba rośnie z miesiąca na miesiąc, a w ostatnim czasie podobne systemy wprowadzają kolejne miasta, np. Grudziądz.

Prezydent znacznie podniósł wysokość dotacji na sport, kulturę (w tym na stypendia), zwiększył wydatki na remonty szkół i przedszkoli, wprowadził po konsultacjach z mieszkańcami (ponad 3 tysiące ankiet) zmiany w komunikacji miejskiej, by budziły mniej kontrowersji, otworzył pierwsze w mieście miejsce do spędzania wolnego czasu dla młodzieży w CH Ogrody i zapowiedział tworzenie kolejnego po byłej strażnicy przy Bema. Władze miasta otworzyły Park Wodny Dolinka, który w upalne dni przeżywał oblężenie, inwestują też w tabor tramwajowy (10 pojazdów zamówionych w Turcji) czy remont torowisk. To za prezydentury Michała Missana doszło wreszcie do podpisania porozumienia z Aeroklubem Elbląskim, które otwiera droga do budowy w Elblągu utwardzonego pasa startowego, niezbędnego dla rozwoju biznesu i sportów lotniczych czy też rozpoczęcia kolejnego etapu modernizacji stadionu przy ul. Agrykola i całkowitej modernizacji stadionu przy Krakusa.

Michał Missan jest pierwszym od lat prezydentem Elbląga, który tak mocno postawił na współpracę z okolicznymi gminami. Powołał do życia stowarzyszenie subregionu Zalewu Wiślanego, które ma integrować region i pomagać w realizacji wspólnych pomysłów. Sprawę z pewnością ułatwia ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – pula dedykowanych Elblągowi i okolicom środków unijnych w wysokości ponad 52 mln euro, której nasze miasto siłą rzeczy jest liderem.

Nie brakowało też, szczególnie w ostatnim roku, bardzo trudnych dla Michała Missana momentów, jak pożar sortowni odpadów ZUO, pożar budynku Szpitala Miejskiego, lipcowe zalanie części miasta przez Kumielę czy grudniowa cofka na rzece Elbląg. W każdej z tych spraw znaczenie miała szybkość działania, sprawna komunikacja z mieszkańcami i szukanie rozwiązań, by ograniczyć ryzyko zagrożeń na przyszłość. Miasto wydaje więc kolejne miliony złotych na sprzęt przeciwpowodziowy i obronę cywilną, porozumiało się z Wodami Polskim w sprawie zarządzania newralgicznym odcinkiem Kumieli, zamontowało dodatkowy czujnik badający poziom wody. Prezydent wyciągnął też wnioski z lipca, gdy w przeddzień wylania Kumieli podał w mediach społecznościowych uspokajający komunikat; w grudniu dmuchał na zimne od samego początku cofki, odwołując miejskiego sylwestra i rekompensując to mieszkańcom pokazem cichej pirotechniiki podczas finału WOŚP i 8 marca, podczas inauguracji jubileuszu 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi.

Zresztą promocja miasta i organizacja imprez jest również "oczkiem" w głowie prezydenta, który stara się budować lokalną wspólnotę Elblążan. Służy temu m.in. hasło "Bądźmy razem", a dobrą okazją do tego jest przypadający w tym roku jubileusz 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich.

Rozbudowa portu jest kluczową inwestycją tej kadencji w elbląskim samorządzie (wizualizacja WSP Polska i WXCA GROUP)

Cienie

Największym cieniem na dwuleciu prezydentury Michała Missana kładzie się sprawa konkursu na prowadzenie Informacji Turystycznej, o czym portEl napisał jako pierwszy. Przyjęcie i procedowanie oferty fundacji, która nie została jeszcze zarejestrowana przez sąd, a następnie uznanie jej za najkorzystniejszą zarówno przez urzędników jak i samego prezydenta (podpisy tutaj) pozwalają przypuszczać, że władzom miasta bardzo zależało na tym, by dokonać zmiany w IT. Ostatecznie po medialnym nagłośnieniu sprawy i rezygnacji drugiego z oferentów prezydent postanowił konkurs unieważnić i ogłosić, że to urzędnicy departamentu promocji i turystyki zajmą się prowadzeniem punktów informacji turystycznej. Dla urzędników z feralnej komisji konkursowej ta sprawa skończyła się rozmową dyscyplinującą i szkoleniami z procedur. Z kolei osoby zasiadające w takich komisjach będą zobowiązane do podpisywania zgód na upublicznienie swoich danych osobowych, z czym w tym przypadku był problem. Mamy nadzieję, że podobna sprawa się już nigdy nie powtórzy.

Nadal nierozwiązany naszym zdaniem jest problem z budżetem obywatelskim. Obecny regulamin (mocno pocięty przez decyzje nadzorcze wojewody jeszcze w 2022 r.) ciągle obowiązuje, dając pole do kombinowania niektórym wnioskodawcom projektów, o czym wielokrotnie alarmowaliśmy na portElu. Michał Missan i urzędnicy nie przygotowali na razie nowej wersji regulaminu, zrobili to za nich w ostatnich dniach społecznicy pod szyldem Nowego Elbląga, przyjmując standardy obecnie w wielu innych miastach i eliminując projekty, których realizacja np. nie należy do zadań własnych gminy, dotyczy nieruchomości, które nie są własnością samorządu, czy zawiera wskazanie potencjalnego wykonawcy, jak mieliśmy ostatnio do czynienia w Elblągu z wnioskiem dotyczącym logopedii. Mamy nadzieję, że władze miasta nad tą propozycją się pochylą, bo jest ona dobrym punktem wyjścia do dyskusji i zmian w BO, by był bardziej transparentny.

Wiele emocji w ostatnim roku prezydentury Michała Missana budziła też sprawa kontynuacji budowy ul. Wschodniej. Dzieli ona mieszkańców na dwa obozy. Ci, którzy mieszkają w rejonie ul. Łęczyckiej chcą, by jak najszybciej budować i odkorkować tę część miasta. Z kolei miłośnicy Bażantarni postulują, by nowa droga biegła jak najdalej od Góry Chrobrego i dużej polany. Prezydent kupił sobie czas, wychodząc z propozycją budowy w pierwszym etapie traktu dla pieszych, rowerzystów i służb ratunkowych (ma być gotowy w 2027 r.), a decyzję w sprawie Wschodniej obiecał podjąć po przeprowadzeniu na wiosnę tego roku nowych badań natężenia ruchu w korkującej się części miasta.

Michał Missan nie obiecywał wprost w czasie kampanii wyborczej, że ściągnie do Elbląga wielu inwestorów z zewnątrz. Zdaje sobie sprawę, jak skomplikowany i żmudny to proces, ale mieszkańcy po dwóch latach mają prawo oczekiwać, że coś w tym temacie drgnie. Prezydent podkreśla w publicznych wypowiedziach, że wiele firm interesuje się portem, a jako przykład podaje hiszpańską firmę logistyczną, która już teraz otworzyła w naszym mieście oddział. Czekamy na więcej.

Na razie jednak prezydent, a szczególnie Rada Miejska, muszą się bronić przed zarzutami części mieszkańców, że zbytnio sprzyjają deweloperom, którzy chcą zabudowywać kolejne rejony miasta na podstawie ustawy lex deweloper, pozwalającej ominąć zapisy planów zagospodarowania przestrzennego. Najbardziej emocjonująca i aktualna jest sprawa budowy osiedla między ulicami Legionów – Częstochowską i ks. Tylutkiego. Mieszkańcy wysyłają do urzędu swoje wnioski i sprzeciwy, obawiając się korków, problemów z odwodnieniem, parkowaniem i nasłonecznieniem ich mieszkań. W czerwcu okaże się, jaki będzie finał tej sprawy.

Zakochany w Elblągu

Jednego Michałowi Missanowi zarzucić z pewnością nie można – braku lokalnego patriotyzmu. Elbląg odmienia przez wszystkie przypadki, ma do miasta bezkrytyczny stosunek. Nie lubi, gdy sami mieszkańcy źle publicznie o Elblągu (nie mylić z władzą) mówią, czego sam byłem wielokrotnie świadkiem. Prezydent często podkreśla, że nasze miasto stoi przed historyczną szansą rozwoju, którą po prostu trzeba wykorzystać, bo drugi raz się nie powtórzy.

A jak Czytelnicy portElu oceniają dwa lata prezydentury Michała Missana? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji i udziału w ankiecie dołączonej do artykułu. Sonda potrwa do 27 maja. Głos - by zapobiec manipulacjom - można oddać tylko po zalogowaniu na konto w portElu założone przed 5 maja 2026 roku. Ankieta jest anonimowa.