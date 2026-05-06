Znamy pierwszą gwiazdę Dni Elbląga

Od 26 do 28 czerwca potrwają Dni Elbląga. Wiemy już, że jedną z gwiazd będzie Justyna Steczkowska.

Tegoroczne Dni Elbląga zapowiadają się wyjątkowo, bo połączone będą z obchodami 780-lecia nadania praw miejskich. W ratuszu cały czas trwają prace nad programem, na który jak co roku będą składały się koncerty gwiazd.

Wiemy już, że jedną z nich będzie Justyna Steczkowska, która opublikowała na swoich profilach w mediach społecznościowych rozpiskę tegorocznych koncertów. Pod datą 27 czerwca (sobota podczas Dni Elbląga) widnieje nasze miasto.

Justyna Steczkowska jest laureatką wielu nagród muzycznych, w tym m.in. 6 Fryderyków, 2 Wiktorów, Róży Gali i Bursztynowego Słowika. Ma w swoim dorobku 19 studyjnych albumów, 300 piosenek, około 60 teledysków i kilka tysięcy zagranych koncertów. W maju 2025 roku reprezentowała Polskę z utworem „Gaja” na Eurowizji.