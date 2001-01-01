Startuje Elbląska Amatorska Liga Tenisa Stołowego

Lubisz grać w tenisa stołowego? Zbierz kilku kolegów (albo koleżanki) i wystartuj w czwartym sezonie Elbląskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego.

Tytułu mistrzowskiego bronią Nestorzy, który w ubiegłym sezonie przegrali tylko jeden mecz. W tym sezonie „za dramo” tytułu mistrza nie oddadzą za darmo. Konkurenci mają chrapkę pokazać „starszym panom”, że pora ustąpić miejsca na najwyższym stopniu podium. Jednym słowem: emocje zapowiadają się duże.

Zgłosić się do ligi może w zasadzie każdy. W rozgrywkach mogą uczestniczyć amatorzy oraz zawodnicy z licencją okresową PZTS występujący maksymalnie w III lidze. Drużyny liczą od 2 do 5 zawodników, które systemem „każdy z każdym” w dwóch rundach (mecz i rewanż) rozegrają sezon. Mecze rozgrywane będą w Hali Sportowo – Widowiskowej w Elblągu.

Więcej szczegółów tutaj.