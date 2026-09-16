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Strażak mistrzem Polski

 Elbląg, Strażak mistrzem Polski
Fot. nadesłana

W dniach 11-13 września w Łodzi odbyły się Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu, w których wzięło udziałów 250 osób z różnych formacji takich jak wojsko, straż pożarna, policja, żandarmeria wojskową, jednostki specjalne, służba ochrony państwa i wiele innych. W turnieju brał udział Adrian Durma reprezentujący Państwową Straż Pożarną w Elblągu zdobywając dwa złote medale w formułach KickLight oraz Point Fighting w katgorii do 74 kg.

Adrian wszystkie walki wygrał przed czasem nie dając żadnych szans przeciwnikom. Za tak efektowne zwycięstwa i styl walki został uznany najlepszym zawodnikiem formuły KickLight oraz najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Polski!

- Mundurowka jak to mundurówka jest turniejem bardzo wszechstronnym ze względu na różnorodność zawodników reprezentujących różne dyscypliny sportów walki, a także różne formację mundurowe, gdzie każdy chce pokazać się z jak najlepszej strony i nie odpuszcza, dzieki czemu medale i tytuły smakują jeszcze bardziej. Starujemy w kickboxingu, ale to bardziej konfrontacja sztuk walki. Pojedynki są naprawdę zacięte i widowiskowe przez taka mieszankę. Chciałbym podziękować moim przełożonym, którzy wspierają mnie i moją pasję, dzięki czemu mogę się realizować oraz godnie reprezentować miasto I Straż Pożarną. To bardzo ważne, żeby mieć taki komfort psychiczny. Przede mną jeszcze kilka ważnych turniejów w tym półroczu. W październiku czeka mnie duży start na pucharze świata w Uzbekistanie, a miesiąc później Mistrzostwa Europy - podkreśla Adrian Durma.


A moim zdaniem...

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