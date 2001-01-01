SUP CUP'25 - Grand Prix o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego to regaty adresowane są do wszystkich osób od 16. roku życia, które chcą spróbować swoich sił w przepłynięciu rzeki na SUPach. Miejsce regat: Rzeka Elbląg pomiędzy mostami Wysokim i Niskim, biuro regat: Caffee Przystań ul. Wybrzeże Gdańskie 12, Elbląg.

𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐲:

- 14 września

- 21 września

- 28 września FINAŁ

𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍:

1. START regat o godz. 12.00

Zapisy w biurze regat godz. 11:00 do 11:20 na terenie Caffee Przystań.

2. Zasady rywalizacji

- Rywalizacja odbywa się pomiędzy mostami Wysokim i Niskim.

- Wyniki z trzech regat sumowane są, wygrywa osoba z najwyższą liczbą punktów. Ilość biegów w danym dniu uzależniona jest od ilości zgłoszonych zawodników.

3. Punktacja w 2 kategoriach: kobiety i mężczyźni.

I miejsce w danym dniu: 100 punktów

II miejsce w danym dniu: 90 punktów

III miejsce w danym dniu: 80 punktów

IV miejsce: 75;

V miejsce 70;

VI miejsce 65;

VII miejsce 60;

VIII miejsce 55;

IX miejsce 50;

X miejsce 40;

każde kolejne miejsce o jeden punkt mniej.

4. Sprzęt. Wszystkim zawodnikom zapewniamy jednakowy sprzęt i kamizelki asekuracyjne. Dozwolone jest posiadanie własnego wiosła, kamizelki asekuracyjnej.

5. Udział w zawodach jest bezpłatny.

6. Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa, organizatorów oraz sponsorów.

7. Organizator zapewnia obsługę sędziowską i zabezpieczenie ratownicze. Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Sędzia główny ma prawo wykluczyć zawodnika za niesportowe zachowanie - np. przeszkadzanie innym zawodnikom w płynięciu. Zabronione jest odpychanie wiosłem lub ręką desek innych zawodników lub bezpośrednio zawodników.