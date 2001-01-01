SUP CUP'25 - Grand Prix o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego to regaty adresowane są do wszystkich osób od 16. roku życia, które chcą spróbować swoich sił w przepłynięciu rzeki na SUPach. Miejsce regat: Rzeka Elbląg pomiędzy mostami Wysokim i Niskim, biuro regat: Caffee Przystań ul. Wybrzeże Gdańskie 12, Elbląg.
𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐲:
- 14 września
- 21 września
- 28 września FINAŁ
𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍:
1. START regat o godz. 12.00
Zapisy w biurze regat godz. 11:00 do 11:20 na terenie Caffee Przystań.
2. Zasady rywalizacji
- Rywalizacja odbywa się pomiędzy mostami Wysokim i Niskim.
- Wyniki z trzech regat sumowane są, wygrywa osoba z najwyższą liczbą punktów. Ilość biegów w danym dniu uzależniona jest od ilości zgłoszonych zawodników.
3. Punktacja w 2 kategoriach: kobiety i mężczyźni.
I miejsce w danym dniu: 100 punktów
II miejsce w danym dniu: 90 punktów
III miejsce w danym dniu: 80 punktów
IV miejsce: 75;
V miejsce 70;
VI miejsce 65;
VII miejsce 60;
VIII miejsce 55;
IX miejsce 50;
X miejsce 40;
każde kolejne miejsce o jeden punkt mniej.
4. Sprzęt. Wszystkim zawodnikom zapewniamy jednakowy sprzęt i kamizelki asekuracyjne. Dozwolone jest posiadanie własnego wiosła, kamizelki asekuracyjnej.
5. Udział w zawodach jest bezpłatny.
6. Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa, organizatorów oraz sponsorów.
7. Organizator zapewnia obsługę sędziowską i zabezpieczenie ratownicze. Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Sędzia główny ma prawo wykluczyć zawodnika za niesportowe zachowanie - np. przeszkadzanie innym zawodnikom w płynięciu. Zabronione jest odpychanie wiosłem lub ręką desek innych zawodników lub bezpośrednio zawodników.