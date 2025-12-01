Święto kobiecej siatkówki w Elblągu

Wielkie emocje w turnieju finałowym TAURON Pucharu Polski Kobiet 2026 znowu w Elblągu. Już w lutym wielkie święto kobiecej siatkówki. 7 i 8 lutego w Elblągu najlepsze ekipy TAURON Ligi będą walczyć o pierwsze trofeum w 2026 roku. W turnieju finałowym o TAURON Puchar Polski zmierzą się cztery najlepsze drużyny z eliminacji, a tytułu broni KS DevelopRes Rzeszów. 1 grudnia 2025 startuje sprzedaż wejściówek na to wydarzenie.

Na początku lutego 2026 roku w Elblągu poznamy zdobywczynie TAURON Pucharu Polski Kobiet 2026. To już drugi raz, gdy najlepsze kobiece ekipy zawitają do Elbląga, w poprzednich siedmiu latach kibice mogli się emocjonować siatkówką na najwyższym poziomie w Nysie, która była miastem-gospodarzem kobiecych turniejów finałowych.

– Ubiegłoroczny turniej finałowy Tauron Pucharu Polski Kobiet i ostatnie mecze PlusLigi rozgrywane w naszej hali pokazały, że w naszym mieście jest ogromny głód siatkówki na najwyższym poziomie. Latem będziemy również gospodarzem Mistrzostw Europy w Triathlonie. Nasze hasło „Elbląg w formie” jest nadal niezwykle aktualne. Widzimy, że promocja miasta przez sport to naprawdę dobry kierunek – podkreśla Michał Missan, prezydent Elbląga.

Organizatorzy informują, że już od 1 grudnia 2025 można będzie kupować bilety na to wydarzenie, a o szczegółach poinformują w osobnym komunikacie.

– Bardzo się cieszę, że takie mecze odbędą się w moim rodzinnym mieście – mówiła Aleksandra Szczygłowska, libero KS DevelopRes Rzeszów przed turniejem w 2025 roku, a razem ze swoim zespołem z Podkarpacia libero nie tylko sięgnęła po puchar, lecz zdobyła także nagrodę MVP turnieju. DevelopRes zdobył puchar po raz drugi w historii, a po finale doszło do niecodziennej sytuacji. Szczygłowską wyszła po odbiór nagrody ciągnąc z sobą Brunę Honorio i oddała Brazylijce pamiątkową statuetkę. – To było oczywiste, bo Bruna kończyła każdą piłkę, której dotknęła – wyjaśniła libero DevelopResu, która jeśli razem z drużyną wywalczy awans, będzie mieć szansę na kolejne trofeum w kolekcji, wywalczone w rodzinnym mieście.

W tej chwili siatkarki są jeszcze przed 1/8 finału TAURON Pucharu Polski 2026. Najciekawiej zapowiadają się derby Łodzi, bo już na tym etapie spotkały się zawodniczki ŁKS Commercecon i PGE Budowlanych Łódź. Obrońca tytułu zagra z rywalem z niższych lig. Mecze 1/8 finału TAURON Pucharu Polski zostaną rozegrane 17 grudnia, a decydujące o awansie do Elbląga starcia 1/4 finału odbędą się na początku stycznia 2026 roku.