Święto ludzi sportu

Podczas dzisiejszej (18 marca) gali Elbląskiego Święta Sportu poznaliśmy laureatów nagród i wyróżnień prezydenta za sukcesy sportowe odniesione w 2025 roku i pracę na rzecz rozwoju sportu w naszym mieście. Zobacz zdjęcia.

Nagrody i wyróżnienia otrzymało 82 sportowców. Stefan Ziemiński, czternastolatek z Oleśna (gmina Gronowo Elbląskie), zawodnik SSW Fighter to jeden z nich. Od 1,5 roku trenuje combat sambo. Jego największym, dotychczas sukcesem jest mistrzostwo Polski w No Gi Young Grapplers (w uproszczeniu walki tylko z udziałem rąk) w swojej kategorii wiekowej.

- Dlaczego wybrałem właśnie taką dyscyplinę sportu? Spodobała mi się po prostu z wyglądu. Mimo, że jest bardzo brutalna, to pomaga w radzeniu sobie z agresją, uspokaja – mówi Stefan.

Specjalnym wyróżnieniem uhonorowano Stanisława Tomczyńskiego, wieloletniego działacza sportowego, obecnie związanego z EKS Start Elbląg oraz Kamilę Sellier, uczestniczkę zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan - Cortina 2026. Stanisław Tomczyński podkreśla rolę trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego w budowaniu przyszłych pokoleń sportowców.

- To powinna być taka piramida i działać od najmłodszych lat, praktycznie od przedszkola, potem szkoły podstawowe i średnie, tak aby młodzież trafiała w ten sposób do klubu. Po to są trenerzy, żeby chodząc na lekcje wychowania fizycznego do szkół, do przedszkoli wyłuskiwali zdolne dzieci, które będą w przyszłości mogły zasilić taką drużynę jak nasz EKS Start – mówi Stanisław Tomczyński.

Andrzej Grudziński, prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu podkreśla rolę sportowców, którzy już osiągnęli sukces, w propagowaniu aktywności wśród dzieci i młodzieży.

- Przede wszystkim trzeba propagować sport wśród dzieci i młodzieży, a myślę, że najlepszym sposobem jest przedstawianie im autorytetów sportowych. Macie w Elblągu kilka nazwisk, które na pewno mogą młodych do sportu przyciągnąć. Trzeba wykorzystać autorytety z każdej dyscypliny sportu, ponieważ dzieci mają różne zainteresowania i należy po prostu trafić w swoją niszę. Czy to będzie boks, czy zapasy, judo, lekkoatletyka, piłka siatkowa, koszykowa, gry zespołowe, to trzeba starać się wyszukiwać najzdolniejszą młodzieży, która jednocześnie ma zainteresowania w danym kierunku – zaznacza Andrzej Grudziński.

Wśród osób wyróżnionych był również gen. broni Marek Sokołowski, dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych - za wsparcie rozwoju elbląskiego sportu. Prezydent Elbląga przyznał także 57 stypendiów sportowych. Będą je otrzymywali przedstawiciele 17 dyscyplin sportowych.

- Sport to nie tylko dbanie o zdrowie, to także siła charakteru, uczy też szacunku dla drugiego człowieka i dlatego w mieście nie szczędzimy środków na to, żeby sport mógł się rozwijać. Ta gala jest po to, żeby państwu serdecznie podziękować za to, co robicie na co dzień – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga.

Podczas Elbląskiego Święta Sportu zaprezentowana została wizualizacja stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy ul. Krakusa. Galę uświetniły występy artystyczne: Łukasza Pacera, Katarzyny Carrasco, Huberta Sartanowicza oraz zespołu Cheerleaders Cadmans. Uroczystość odbyła się w hali CSE Światowid.

