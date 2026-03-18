Tak ma wyglądać stadion Krakusa

Kilkanaście dni temu informowaliśmy na portElu, w jakie elementy ma być wyposażony po modernizacji stadion lekkoatletyczno-piłkarski przy ul. Krakusa. Dzisiaj władze miasta zaprezentowały jego wizualizację. Zobacz też animację.

Wizualizacja obiektu zaprezentowana została podczas środowej Gali Sportu w CSE Światowid. Władze miasta zapowiadają, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana do końca marca.

- Przedmiotem opracowania jest kompleksowa przebudowa istniejącego stadionu lekkoatletycznego oraz dostosowanie go do wymagań Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla obiektów klasy IVA. Inwestycja obejmuje również modernizację budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Brzeskiej 41, który będzie stanowił zaplecze dla funkcjonowania stadionu - przypomina Biuro Prezydenta Elbląga.

Projekt zakłada powstanie nowoczesnego stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego, wyposażonego m.in. w bieżnię prostą i okólną, rów z wodą do biegu z przeszkodami oraz pełnowymiarową płytę boiska trawiastego. Na jej terenie znajdą się wszystkie niezbędne urządzenia lekkoatletyczne – skocznie, rzutnie oraz infrastruktura umożliwiająca organizację zawodów na wysokim poziomie sportowym. Boisko wewnętrzne zostanie dostosowane do wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej dla III ligi.

- W ramach inwestycji przewidziano również budowę zadaszonej trybuny na 570 miejsc, montaż tablic wyników oraz systemu elektronicznego pomiaru czasu. Stadion zostanie wyposażony w nowoczesne oświetlenie i monitoring, a także kompleksowe zaplecze dla zawodników i kibiców, w tym parkingi, strefy rozgrzewkowe oraz zewnętrzne toalety - dodają władze miasta.

Zobacz, jak ma wyglądać obiekt, który będzie funkcjonować pod nazwą Stadion Krakusa. Nazwę mieszkańcy wybrali w drodze głosowania. - Obecnie miasto jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę - informuje Biuro Prezydenta Elbląga.