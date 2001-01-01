Sześć dni bezpłatnych zajęć fitness!

Od poniedziałku (8 września) do soboty (13 września) trwa bezpłatny tydzień zajęć „Aktywuj się z MOSiR-em”. Sprawdź harmonogram zajęć grupowych, które odbywają się na sali fitness. Do wyboru ćwiczenia wyciszające, takie jak: joga, pilates i zdrowy kręgosłup, oraz pobudzające wszystkie mięśnie – turbo spalanie, fitstep i zumba. Znajdzie się coś również dla maluchów – energetyczna zumba kids!

Turbo Spalanie (poniedziałek 19:15, środa 20:15 i piątek 18:15)

Jeśli lubisz wyzwania i chcesz szybko zobaczyć efekty, zajęcia Turbo Spalanie są strzałem w dziesiątkę! To dynamiczne treningi interwałowe, które łączą elementy cardio i ćwiczeń siłowych, pomagając błyskawicznie spalać kalorie. Warto ze sobą zabrać butelkę wody, wygodny strój i sportowe obuwie. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o 19:15, środy 20:15 oraz w piątki o 18:15 w sali fitness na Lodowisku Helena. Podczas bezpłatnego tygodnia zajęcia w poniedziałek i środę odbędą się wyjątkowo na płycie rolkowiska. W piątek, 12 września, wrócą już do sali fitness Lodowiska Helena.

Pilates (wtorek i czwartek o 18:15)

Nowość w naszej ofercie. Pilates to bezpieczna i skuteczna metoda treningu, która wzmacnia mięśnie głębokie, poprawia postawę oraz zwiększa elastyczność. Regularne zajęcia pomagają redukować napięcia i bóle kręgosłupa, co czyni je doskonałym wyborem zarówno dla osób aktywnych, jak i prowadzących siedzący tryb życia. To inwestycja w zdrowie, lepsze samopoczucie i pełną energii codzienność. Podczas bezpłatnego tygodnia zajęcia będą odbywały się wyjątkowo na płycie rolkowiska. Od 15 września ćwiczenia z pilatesu wrócą na salę fitness Lodowiska Helena.

FitStep (poniedziałek 20:15, środa 19:15)

Druga nowość w zaczynającym się sezonie „Aktywuj się z MOSiR-em”. FitStep to trening ogólnorozwojowy z wykorzystaniem platformy step, który wzmacnia mięśnie, poprawia kondycję i wspiera spalanie kalorii. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom angażującym całe ciało, zajęcia są atrakcyjne zarówno dla początkujących, jak i osób regularnie trenujących. To świetny sposób na poprawę wytrzymałości i zyskanie dodatkowej energii na co dzień. Podczas bezpłatnego tygodnia zajęcia będą odbywały się wyjątkowo na płycie rolkowiska. Od 15 września ćwiczenia z FitStep wrócą na salę fitness Lodowiska Helena.

Joga (poniedziałek 18:00, środa 18:00)

Dla tych, którzy chcą się zrelaksować, a jednocześnie poprawić elastyczność i siłę mięśni, idealnym wyborem będzie joga. Regularne praktykowanie pomaga zredukować stres i poprawić samopoczucie. Instruktorka prowadzi zajęcia w taki sposób, aby zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani mogli czerpać korzyści z praktyki. Na miejscu są dostępne maty i gumy. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy o 18:00 oraz w piątki o 17:00 (od 3 października) w sali fitness na Lodowisku Helena.

Zdrowy Kręgosłup (środa 19:15)

Jeśli spędzasz dużo czasu przy biurku i odczuwasz bóle pleców, zajęcia Zdrowy Kręgosłup są dla Ciebie. Specjalnie dobrane ćwiczenia wzmacniają mięśnie głębokie, poprawiają postawę i zmniejszają dolegliwości bólowe. Zajęcia odbywają się w środy o 19:15 w sali gimnastycznej na Krytej Pływalni. Podczas bezpłatnego tygodnia odbędzie się dodatkowa godzina zajęć również na 20:15. Obowiązuje limit miejsc oraz wcześniejsza rezerwacja miejsc pod numerem telefonu tel. 55 625-63-81, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zumba (wtorek 19:30 gr. początkująca; 20:30 gr. zaawansowana oraz czwartek 19:30 gr. zaawansowana; 20:30 gr. początkująca)

Uwielbiasz taniec i żywiołową muzykę? Zumba to doskonała propozycja! To połączenie tańca i fitnessu sprawia, że nawet nie zauważysz, jak intensywnie ćwiczysz. Proste układy taneczne przy latynoskich rytmach rozruszają każdego, a przy okazji poprawią kondycję i spalą kalorie. Zajęcia odbywają się w sali fitness Lodowiska Helena. We wtorki o 19:30 grupa podstawowa i 20:30 grupa zaawansowana oraz w czwartki o 19:30 grupa zaawansowana i 20:30 grupa podstawowa. Podczas bezpłatnego tygodnia zajęcia w poniedziałek i środę odbędą się wyjątkowo na płycie rolkowiska.

Zumba Kids (sobota 10:00 i 11:00)

Zumba Kids to wersja zajęć stworzona specjalnie dla dzieci na bazie zabaw tanecznych, które rozwijają koordynację i zachęcają do ruchu. To świetna okazja, by oderwać dzieci od ekranów i pokazać im, jak fajnie można się bawić, jednocześnie dbając o zdrowie. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, dzieci w wieku 4-6 lat przychodzą o godz. 10:00, a młodzież od 7 do 12 lat o 11:00.

Oprócz zajęć na sali, od 8 do 13 września, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych zajęć Aqua Fitness w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. Na ćwiczeniach w wodzie spotykamy się w poniedziałek, środę i piątek o 20:05 oraz w sobotę o 11:00 i 12:00 na zajęciach dla seniorów.

Szczegóły i informacje na stronie mosir.elblag.eu.