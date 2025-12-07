Szóstka świętuje 20. urodziny

Beata Kukowska była zawodniczką i trenerką łyżwiarstwa figurowego w nieistniejącym już toruńskim klubie Start Wisła. Kiedy przeprowadziła się do Elbląga postanowiła założyć klub łyżwiarstwa figurowego w naszym mieście. Dziś (7 grudnia) UKS „Szóstka” świętowała 20. urodziny. Zobacz zdjęcia.

„Już w roku 1956 – wspominał Aleksy Rogisz – przy Społecznej Sekcji Łyżwiarstwa przy Miejskim Komitecie Kultury Fizycznej dzięki inicjatywie znanego w tym czasie działacza sportowego Władysława Waniewicza, powstała grupa dziewcząt, która uczyła się jazdy figurowej na lodzie. Grupa ta nie startowała w oficjalnych zawodach, ale przygotowywała oryginalne pokazy z elementami jazdy figurowej, które prezentowała przy różnych okazjach jako urozmaicenie zawodów łyżwiarstwa szybkiego” - możemy przeczytać w książce Andrzeja Minkiewicza „Sport w Elblągu 1945 – 2012”.

Sekcja nie przetrwała próby czasu. Dopiero powstanie lodowiska krytego „Helena” stworzyło szansę na powstanie klubu łyżwiarstwa szybkiego. Ale szansy by nie wykorzystywano, gdyby w Elblągu nie pojawiła się Beata Kukowska, była zawodniczka Startu Wisła Toruń Jesienią 2005 r. przy Szkole Podstawowej nr 6 powstał Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” - pierwszy w województwie warmińsko – mazurskim klub o specjalności łyżwiarstwo figurowe.

- Przyjechałam do Elbląga, lodowisko już było. Chciałam, aby na północy Polski powstał nowy ośrodek łyżwiarstwa figurowego – mówiła Beata Kukowska, założycielka UKS „Szóstka”

Łyżwiarze figurowi z „Szóstki” debiutowali 1 grudnia 2006 r. w gdańskiej hali „Olivia” na Międzywojewódzkich Igrzyskach Młodzików w jeździe figurowej na Lodzie. Czworo elblążan wystartowało w klasie wstępnej w kategorii do lat sześciu. I od razu wrócili z medalami: Jakub Pańczuk ze złotym, Jakub Kukowski ze srebrnym. Cała czwórka wywalczyła awans na Mistrzostwa Polski i to nie był przypadek. Z Mistrzostw Polski (2007 r.) Jakub Pańczuk wrócił ze srebrnym medalem w swojej kategorii wiekowej.

Potem poszło już z górki. Zawodnicy z Szóstki zdobywali kolejne medale i kolejne klasy sportowe.

W klubie funkcjonują dwie sekcje: obok łyżwiarzy figurowych są też zawodnicy jeżdżący figurowo na rolkach. Z pierwszych Mistrzostw Polski ((2021 r.) w jeździe figurowej na rolkach złote medale przywieźli Julia Gierszewska i Kamil Grabowski (elite w kategorii advanced novice). A to nie był jedyny sukces elbląskiego klubu na tych zawodach. Przypomnijmy też o srebrnym medalu Julii Gierszewskiej w kategorii juniorów na Mistrzostwach Europy w jeździe figurowej na rolkach w 2023 r.

- Najlepsze wspomnienia? Uśmiechy na twarzy dzieci, kiedy w końcu wyszedł mu jakiś element, radość z postępów jakie robią – mówiła Beata Kukowska. - W jeździe figurowej na rolkach mamy zawodników na arenie międzynarodowej. I co też cieszy, moi byli zawodnicy pracują dziś w klubie.

Dziś (7 grudnia) zawodnicy, trenerzy i sympatycy łyżwiarstwa figurowego świętowali 20. urodziny swojego klubu. Był tort, życzenia i to co najważniejsze czyli pokazy łyżwiarstwa figurowego w wykonaniu zawodników Szóstki i zaproszonych gości. Pokaz specjalny zaprezentowała para Justyna Plutowska i Jérémie Flemin. To byli wicemistrzowie Polski i uczestnicy Mistrzostw Europy w 2018 r., gdzie uplasowali się na 21. miejscu. Obecnie są trenerami.

- Od niedawna współpracujemy z elbląskim klubem. Cieszymy się, że możemy popularyzować naszą dyscyplinę – mówiła Justyna Plutowska. - Każda taka impreza jest okazją, aby zaprezentować publiczności piękno łyżwiarstwa i zachęcić dzieci oraz młodzież do jego uprawiania.

- Chylę czoła i ogromnie dziękuję za 20 lat pracy dla Beaty Kukowskiej i całej kadry trenerskiej. To są zawodnicy i zawodniczki, którzy reprezentują nasze miasto, a naszym zadaniem jest jak im pomagać i nie przeszkadzać – mówił Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga.

Czego życzyć Szóstce na kolejne 20 lat?