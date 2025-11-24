Szukając mistrzów. Młodzi sportowcy opanują Elbląg

Setki młodych sportowców, ogromna dawka pozytywnych emocji, rywalizacja fair play oraz promocja sportu – jeszcze w tym roku w Elblągu odbędzie się pięć dużych wydarzeń sportowych dedykowanych dzieciom i młodzieży.

Przełom listopada i grudnia zapowiada się niezwykle emocjonująco. Właśnie w tym czasie w Elblągu odbędą się zawody z udziałem dzieci i młodzieży w takich dyscyplinach jak: pływanie, hokej na lodzie, judo, boks, a także pokazy łyżwiarstwa figurowego z okazji 20-lecia UKS Szóstka Elbląg. W wydarzeniach wezmą udział setki młodych zawodników, spodziewać się można ogromnej dawki pozytywnych emocji, rywalizacji fair play oraz promocji Elbląga poprzez sport.

Wszystkie zawody są otwarte dla publiczności. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia obiektów, w których odbędą się te wydarzenia, kibicowania i wspierania młodych zawodników oraz celebrowania sportowych emocji. Zawody są realizowane przy wsparciu Miasta Elbląg.

Wspieranie finansowe organizacji zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży przynosi szerokie korzyści, dotykające zarówno indywidualnego rozwoju uczestników oraz społeczności lokalnej. Przed nami:

29-30 listopada

Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w pływaniu, organizator UKP Jedynka Elbląg; Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka ul. Moniuszki 25; sobota, niedziela od godz. 10:30.

29 listopada

Elbląski Turniej Minihokeja, organizator: UKS Wikingowie Elbląg, Hala lodowiska Helena ul. Karowa 1, godz. 11:00.

6 grudnia

Mikołajkowy Turniej Judo dla Dzieci XIV Tomita Cup, organizator UKS Tomita Judo; Elbląg, godz. 10:30.

Mikołajkowy Turniej o Puchar Prezydenta Elbląga w boksie, organizator: KSW Tygrys Elbląg; hala ZSiPS ul. Kościuszki 77a, godz. 16:00.

7 grudnia

Pokazy łyżwiarstwa figurowego z okazji 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego Szóstka Elbląg, organizator: UKS Szóstka Elbląg; Hala lodowiska Helena ul. Karowa 1, godz. 16:00.