W najbliższy weekend (12-13 grudnia) w Elblągu odbędzie się turniej „Taneczne talenty Warmii i Mazur”. Do sportowej rywalizacji staną dzieci, które niedawno rozpoczęły swoją przygodę z tańcem.

Turniej „Taneczne Talenty Warmii i Mazur” skierowany jest do dzieci, które uczęszczają na zajęcia z zakresu tańca towarzyskiego, a nie są objęte jeszcze system rywalizacji sportowej.

Zawody będą poprowadzone według tego samego schematu co profesjonalny turniej. Dzieci będą miały niepowtarzalną okazję zobaczenia oraz poczucia atmosfery czekających ich wyzwań na dalszym etapie rozwoju. Będzie to też możliwość zmierzenia się i spotkania z innymi młodymi tancerzami dla których taniec to prawdziwa życiowa pasja.

Do udziału w turnieju zostały zaproszone dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Wszyscy tancerze prezentować się będą w podziale na kategorie wiekowe w kombinacji obu stylów: standardowym i latynoamerykańskim.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia związane z epidemią COVID-19 turniej odbędzie się w wyjątkowych warunkach bez udziału publiczności.