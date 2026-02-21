Toruń za mocny dla Elblążan

Koszykarze Energii Basketball Elbląg przegrali w kolejnym meczu II ligi aż 74:104 z Transbrukiem Toruń. Trudno się dziwić przegranej na wyjeździe z jednym z kandydatów do awansu, gdy skuteczność elblążan wynosiła niewiele ponad 30 procent.

Elblążanie dotrzymywali kroku Torunianom tylko w pierwszej kwarcie, którą przegrali tylko 26:28. Im dłużej trwał mecz, tym trudniej było Elblążanom zdobywać punkty. Przewaga gospodarzy rosła, w trzeciej kwarcie pozwolili rywalom zdobyć zaledwie... 9 punktów. W czwartek kwarcie, przy 30-punktowym prowadzeniu Torunian, Elblążanie walczyli o honor. Ostatecznie przegrali 74:104, a ich lider Przemysław Zamojski nie zszedł z parkietu nawet na sekundę.

Elblążanie mimo porażki cały czas mają szansę na awans do play off I zapowiadają, że zrobią wszystko, by ten awans wywalczyć.

AZS UMK Transbruk Toruń - Energa Basketball Elbląg 104:74 (28:26, 29:17, 24:9, 23:22)

Energa Basketball: Zamojski 23, Jakubów 11, Pawlak 10, Jastrzębski, Stawiak 8, Świdziński ,4, Kłoska 4, Jakimowicz 2, Konecko 2, Glaner.