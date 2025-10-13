Trenuj do Biegu Niepodległości

Trwają przygotowania do XI edycji Elbląskiego Biegu Niepodległości! To najlepszy czas na ostatnie szlify i poprawę techniki biegu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zachęca do wzięcia udziału w bezpłatnych treningach organizowanych przy współpracy z Bartnicki Team Elbląg.

Elbląski Bieg Niepodległości to wyjątkowe wydarzenie, które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród biegaczy. Już 11 listopada, przyjdzie im się zmierzyć na dystansie 10 km, indywidualnie lub w 3-osobowej sztafecie. Trwa wielkie odliczania do zawodów - to także doskonały moment na rozpoczęcie przygotowań do biegu i popracowanie nad formą, aby uzyskać jak najlepszy wynik. Zachęcamy do udziału we wspólnych treningach z doświadczoną ekipą biegaczy z Bartnicki Team Elbląg. Spotkania odbywają się trzy razy w tygodniu: poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:30 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Saperów. Na zajęcia zapraszamy wszystkich, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych biegaczy. To także doskonała okazja na wspólną wymianę doświadczeń i zawarcie nowych znajomości.

Zapisy

Zgłoszenia do XI Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości przyjmowane są jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 5 listopada do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Dodatkowo przypominamy o możliwości zakupu dedykowanej koszulki (dla dorosłych i dla dzieci) dostępnej na elektronicznezapisy.pl.

