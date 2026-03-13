Truso gromi w pierwszym meczu

Piłkarki ręczne Truso w swoim pierwszym meczu 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych rozbiły swojego pierwszego rywala Vambresie Wąbrzeźno, pokonując go różnicą osiemnastu bramek (40:22). Zobacz zdjęcia.

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso nie mają zbyt wiele czasu na odpoczynek. Niedawno zakończyły się mistrzostwa Polski juniorek, a już przyszedł czas na rywalizację w kategorii juniorki młodszej. Przypomnijmy, że większość zawodniczek gra w obu kategoriach wiekowych, a rywalizują także w rozgrywkach I-ligowych.

W turnieju 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych rozgrywanym w Elblągu, oprócz gospodyń o awans walczy UKS Vambresia Wąbrzeźno, MKS Kusy Szczecin i UKS Banino. Turniej zainaugurował pojedynek UKS Banino juniorka z MKS Kusym Szczecin, w którym ten pierwszy wygrał 46:21. Potem na parkiet wybiegły Elblążanki i zawodniczki Vambresii.

Tylko pierwsze minuty tego spotkania były w miarę wyrównane. Od 6. minuty gospodynie zdominowały przeciwniczki, grały bardzo dobrze w defensywie, błyskawicznie rozpoczynały akcje i wyprzedzając wracające do obrony rywalki, bardzo szybko zdobywały gole. Szczypiornistki Truso zdobyły aż dziewięć bramek z rzędu i w 14. minucie było 13:3. W kolejnych akcjach gra się wyrównała, w szeregach Vambresii dobrze spisywała się Nela Isbrandt, która zdobyła w tej części meczu większość bramek dla swojej drużyny. Przyjezdnym do końca pierwszej części spotkania udało się odrobić zaledwie jedną bramkę i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 22:13.

Po zmianie stron zawodniczki Truso znów prezentowały się zdecydowanie lepiej od rywalek i trafiały między słupki raz za razem. Zawodniczki z Wąbrzeźna notowały sporo strat, a gospodynie z akcji na akcję powiększały dystans. Kwadrans przed końcem meczu tablica wyników wskazywała 33:16. Przyjezdne musiały grać w osłabieniu, po tym jak dwie piłkarki obejrzały czerwone karki wynikające z gradacji kar. Tak wysoki wynik pozwolił trenerce Marcie Czapli na rotowanie składem, na parkiecie meldowały się kolejne młode szczypiornistki i w sumie pojawiły się wszystkie wpisane do protokołu meczowego. Elblążanki pewnie pokonały UKS, bo różnicą aż osiemnastu bramek (40:22) i zrobiły pierwszy krok by awansować do 1/8 mistrzostw Polski juniorek młodszych.

Energa MKS Truso - UKS Vambressia Wąbrzęźno 40:22 (22:13)

Truso: Alicja Wanatowska - Katarzyna Kwiatkowska 16, Aleksandra Ziemińska 7, Alicja Ratajczyk 6, Roksana Biernat 5, Hanna Zajączkowska 3, Lena Tomaszewska 2, Nicole Pożoga 1, Paulina Ratajczyk, Nadia Wojtas, Nadia Kozioł, Julia Kordek, Zuzanna Sankowska.

W sobotę o godz. 12 Truso zmierzy się z MKS Kusy Szczecin, a w niedzielę o 12 z UKS Banino juniorka. Także w niedzielę o godz. 19 Truso zagra mecz 1 ligi, a przeciwnikiem naszej drużyny będą Pyrki Poznań. Wstęp na mecze Truso w hali Kościuszki jest darmowy.