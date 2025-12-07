Truso przegrało w Ustce

W swoim ostatnim w 2025 roku piłkarki ręczne Energi MKS Truso przegrały w Ustce z tamtejszym Szczypiorniakiem 29:38. Po tym spotkaniu elblążanki nadal są na drugim miejscu w I-ligowej tabeli.

Truso udało się do Ustki z nadzieją na pokonanie Szczypiorniaka, mimo że nie wszystkie zawodniczki były w optymalnej formie przez osłabienia spowodowane chorobami. W poprzednim sezonie zespoły rywalizowały ze sobą w II lidze, wtedy w meczu o awans skuteczniejsze były rywalki, jednak w tym sezonie, już w I lidze, nieco lepiej wiedzie się elblążankom. Przed dzisiejszym meczem (7 grudnia) zespoły dzieliły cztery punkty.

Niestety zawodniczki Truso fatalnie rozpoczęły to spotkanie. Liczne straty, brak obrony i rywalki prowadziły 5:0. Elblążanki swoją pierwszą bramkę zdobyły dopiero w 6. minucie. Gospodynie dominowały na parkiecie, zdobyły cztery gole z rzędu i w 7. minucie prowadziły 9:1. Po golach Roksany Biernat i Nikoli Jankowskiej, udało się zmniejszyć dystans do sześciu trafień. Rewelacyjny początek miejscowej drużyny nie przekreślał jeszcze szans Truso na korzystny rezultat, jednak było to niezwykle trudne do zrealizowania. W 15. minucie, po golu Wiktorii Śliwińskiej, tablica wyników wskazywała 12:7. Kolejne akcje to gra bramka za bramkę, a po trafieniu Hanny Urbaniak, dystans zmalał do czterech bramek. Niestety w ostatnich minutach pierwszej części meczu znów skuteczniejsze były gospodynie, które do przerwy odskoczyły na dziewięć goli (25:16).

Po zmianie stron podopieczne Marty Czapli zaczęły grać lepiej w obronie, zmuszając rywalki do popełniania błędów. Kilka obron zanotowała Zuzanna Górska, a po czterech golach z rzędu elblążanek, tablica wyników wskazywała 26:20. Trener Szczypiorniaka zdecydował się przerwać dobry moment naszej drużyny, prosząc o czas. Przerwa nie wpłynęła na postawę przyjezdnych, dalej były skuteczniejsze w ataku i w 44. minucie zmniejszyły dystans do czterech bramek. Gospodynie nie pozwoliły na dalsze odrabianie strat, kilka piłek odbiła bramkarka Szczypiorniaka, a jej koleżanki zdobyły trzy gole z rzędu. Przewaga miejscowych rosła i ostatecznie zakończyły one mecz wygraną 38:29.

SSPR Szczypiorniak Ustka - Energa MKS Truso Elbląg 38:29 (25:16)

Truso: Górska, Wanatowska - Jankowska 12, Biernat 4, Śliwińska 4, Ratajczyk 3, Ziemińska 2, Urbaniak 2, Komorek 1, Sadowska 1, Fudal, Szulc, Tomaszewska, Zajączkowska, Sankowska, Pożoga.

Elblążanki zakończyły pierwszą rundę rozgrywek z bilansem 6 zwycięstw i 3 porażek.