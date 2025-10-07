Truso z drugą wygraną

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso rozegrały zaległy mecz 2. kolejki I-ligowych rozgrywek. Elblążanki pokonały w Gdańsku miejscowy AZS PG 37:32.

Młode szczypiornistki Truso udały się do Gdańska z zamiarem odniesienia drugiego zwycięstwa w I lidze. Podopieczne Marty Czapli w miniony weekend przegrały z dużo bardziej doświadczonym zespołem z Płocka i tym razem nie chciały sobie pozwolić na stratę punktów.

Elblążanki bardzo dobrze rozpoczęły rywalizację w Gdańsku. Worek z bramkami rozwiązała Roksana Biernat, chwilę później defensywę miejscowych złamała Adrianna Ziemińska, a na 3:0 podwyższyła Otylia Szulc. Gospodynie premierową bramkę zdobyły dopiero w 6. minucie spotkania i od tego czasu gra się wyrównała. Zespoły trafiały między słupki naprzemiennie, w szeregach Truso skuteczna była Nikola Jankowska i Otylia Szulc, a gdy w 19. minucie do siatki trafiła Oliwia Fudal, Truso odskoczyło na pięć bramek. Trenerka Matra Czapla rotowała składem, na parkiecie pojawiły się wszystkie zawodniczki wpisane w protokole meczowym. Elblążanki miały słabszy moment, kiedy straciły trzy gole z rzędu, jednak zaraz nadrobiły, a wynik pierwszej połowy na 14:20 ustanowiła Hanna Urbaniak.

Po zmianie stron przyjezdne nadal były skuteczne w ataku i powiększały prowadzenie. Nieźle na parkiecie prezentowała się Alicja Ratajczyk, czy Roksana Biernat i w 40. minucie było 19:28. W kolejnych akcjach rywalki zdołały zmniejszyć straty o trzy bramki, jednak od 45. do 50. minuty parkiet należał do elblążanek, które w tym czasie zdobyły aż pięć goli z rzędu. Od stanu 24:35 w szeregach Truso wdarło się rozluźnienie, a gospodynie to wykorzystały. Gdynianki zdobyły aż osiem bramek przy zaledwie dwóch Truso. Na dalsze odrabianie strat miejscowym zabrakło czasu i elblążanki wygrały 37:32.

AZS PG Gdańsk - Energa MKS Truso Elbląg 32:37 (14:20)

Truso: Górska, Wanatowska - Jankowska 11, Szulc 5, Biernat 5, Fudal 4, Ziemińska 3, Ratajczyk 3, Urbaniak 3, Kolasa 2, Pożoga 1, Tomaszewska, Zajączkowska, Komorek, Sankowska, Śliwińska.

Zobacz tabelę i terminarz I ligi kobiet.

12 października o godz. 17 Truso podejmie w hali przy ul Kościuszki SMS ZPRP II Płock.