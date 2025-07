Turniej tenisa ziemnego. Złap rakietę i dołącz do gry!

Zapraszamy na amatorski turniej w tenisa ziemnego, który odbędzie się w środę, 30 lipca, na Torze Kalbar. Udział w zawodach jest bezpłatny, a na zwycięzców czekają pamiątkowe puchary. Zapisy będą prowadzone na miejscu, w biurze zawodów.

Wszystkich pasjonatów tenisa ziemnego zachęcamy do wzięcia udziału w emocjonującym turnieju dla amatorów. To idealna szansa, by sprawdzić swoje umiejętności na korcie i doświadczyć emocji, które towarzyszą rywalizacji czołowych tenisistów. Świetnym tego przykładem jest Iga Świątek, która w tym roku jako pierwsza w historii Polski wygrała Wimbledon! Jej wybitne osiągnięcia na kortach spowodowały ogromne zainteresowanie tenisem w naszym kraju, inspirując nowych graczy do podjęcia tego wspaniałego sportu.

Zapraszamy do udziału w turnieju organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Zawody zostaną rozegrane 30 lipca o godzinie 17 na Torze Kalbar, przy ul. Agrykola 8 i odbędą się w kategoriach OPEN dla kobiet i mężczyzn powyżej 16. roku życia. Osoby niepełnoletnie będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Zawody rozgrywane będą systemem brazylijskim, do dwóch przegranych. Na zwycięzców turnieju będą czekać wyjątkowe puchary! Szczegółowe zasady rozgrywek można znaleźć w regulaminie dostępnym tutaj.

Rejestracja uczestników będzie prowadzona w biurze zawodów na pół godziny przed rozpoczęciem imprezy, czyli od 16:30. Prosimy o wcześniejsze przybycie i zgłoszenie udziału w grze. Ważne - ilość miejsc ograniczona.

Dołącz do nas, zapisz się i weź udział w emocjonującym turniej!